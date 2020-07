Alweer raak in Iran! Na explosies in haven, nucleair complex en militaire basis nu bij energiecentrale

In minder dan een maand tijd kreeg Iran meerdere explosies en branden voor de kiezen, en allemaal op strategische complexen. Een grote brand in havenstad Busher, een explosie bij een nucleair complex waar uranium wordt verrijkt en een explosie op een militair terrein bij hoofdstad Teheran. En aan dat rijtje wordt nu een ontploffing bij een energiecentrale in Islamabad, aan toegevoegd.

Waarnemers in het westen spreken kennelijk al van mogelijke sabotage. Iran is nou niet bepaald een rijk land, dus dat er daar vaker dingen misgaan zal niemand verbazen. Maar het is wel opvallend dat het allemaal branden en explosies zijn bij strategisch interessante doelwitten. En wie in zo’n land aan de macht wil blijven, weet donders goed dat je niet bezuinigt op personeel en veiligheid bij zulke installaties. Ik denk daarom ook dat hier sprake is van sabotage.

De Iraanse autoriteiten geven ook geen uitsluitsel, maar dat is ook niet zo gek nadat een nucleaire installatie werd uitgeschakeld door middel van een grote explosie. Het doet denken aan het Stuxnet-virus van enkele jaren geleden, dat werd ingezet voor een cyberaanval. Ook op een Iraanse nucleaire installatie.

En dat maakt de Verenigde Staten ook eigenlijk direct hoofdverdachte nummer één. Als het inderdaad sabotage is, dan wordt Iran dus uitgedaagd. De vraag is dan hoe Iran zal gaan reageren. Militair gezien is het een regionale mogendheid maar met een kort bereik. Economisch stelt het, mede door al die sancties (maar ook door wanbeleid), geloof ik niet zo veel voor. Zou het de saboteurs dan om een nieuw regionaal conflict te doen zijn?