Amerikaanse anti-Trump en BLM-demonstraties ontvlammen in dodelijke schietpartij en brandstichting

De Verenigde Staten staan weer op scherp na uit de hand gelopen anti-Trump en BLM-demonstraties in meerdere Amerikaanse steden. In Seattle werd brand gesticht en bij een schietpartij tijdens een demonstratie in de Texaanse stad Austin kwam zelfs een betoger om het leven.

In de Amerikaanse stad Seattle moest de politie ingrijpen toen tientallen anarchistische demonstranten een jeugdgevangenis in aanbouw in de fik probeerden te steken. Er moest daar zelfs traangas aan te pas komen om de weg vrij te maken voor de brandweer die het vuur wilde blussen.

Seattle’s peaceful summer of love continued today: —21 SPD Officers injured

—45 arrests

—Youth Jail Const. Site set on fire

—Starbucks looted & set on fire

—Businesses vandalized

—SPD East Precinct set on fire

—Mortars thrown at SPD A really great Saturday!#seattleprotests — Katie Daviscourt🇺🇸 (@KatieDaviscourt) July 26, 2020

Ondanks dat er ‘slechts’ 45 arrestaties zijn verricht zouden er meer dan twintig agenten gewond zijn geraakt nadat ze met vuurwerk en stenen werden bekogeld door een woedende menigte die het vooral had gemunt op president Donald Trump.

MUST WATCH: Lifelong Seattle Resident, Matt Steinbrueck, who’s father designed the Space Needle breaks down. “I think these people are effing idiots. It’s wrong. I think they are fake anarchists. You can’t ask for peace while promoting violence.”#seattleriots #seattleprotests pic.twitter.com/sTnNEsXWZX — Katie Daviscourt🇺🇸 (@KatieDaviscourt) July 26, 2020