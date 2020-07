Argentijnse hoofdredacteur door het stof nadat zij prinses Amalia “plussize” noemt

Het koningshuis in Nederland is heilig, wee je gebeente als je ‘kwaad’ over ze spreekt. Kritiek op de Oranjes lijkt soms binnen Nederland – en klaarblijkelijk daarbuiten – een no go. Een Argentijnse hoofdredacteur gaat nu flink door het stof nadat ze prinses Amalia “plussize” noemde.

Als men praat over de Oranjes vandaag de dag, dan gaat het niet over de tal van schandalen, nee op de op de een of andere manier heeft men een fixatie voor het overgewicht van de oudste prinses. Ook buitenlandse media kunnen het niet na laten om over Amalia te praten. Zowel in ‘positieve’ als in ‘negatieve’ zin.

In het Argentijnse blad ‘Caras’ verscheen een foto van Amalia met haar moeder Maxima met het volgende onderschrift:

’De oudse dochter van Máxima toont trots haar ’plussize-look’

Uiteraard is dit een dikke no go om te schrijven in deze tijden, waarin iedere snowflake direct getriggerd raakt. Tegenwoordig mag iedereen alleen nog maar positief over elkaar praten, dit alles is onderdeel van de body acceptance movement en de fat acceptence cultus in de wereld.

Uiteraard volgde direct excuses van de hoofdredacteur, want ze is wel inclusief enzo…

Bij een foto waarop Amalia met koningin Máxima te zien is tijdens de jaarlijkse zomerfotosessie was te lezen: ’De oudse dochter van Máxima toont trots haar ’plussize-look’.’ Het kwam het blad op veel kritiek te staan. „We leven in een tijd dat we stereotypen ontkrachten. De media zijn ook spiegels van de samenleving. En van de veranderingen die er plaatsvinden in de wereld. We leren allemaal, ook de media”, aldus Castaño. Ze vindt het debat over diversiteit erg belangrijk, zo benadrukt ze. „We leren stemmen te horen die onze ogen openen om ons dingen te laten zien die we op dat moment niet konden zien, het maakt deel uit van dit leren.”