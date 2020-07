Beeldenstorm gaat verder: Columbus van zijn sokkel getrokken

De vernielzucht van de Amerikaanse anti-racisten gaat gestaag verder. Zelfs op de fourth of July, de geboortedag van de Amerikaanse natie konden activisten het niet laten om een beeld van haar sokkel te halen. Ditmaal was het de beurt aan de zeevaarder Columbus, die in 1492 Amerika bereikte.

De afgelopen weken moesten beelden van de Italiaanse zeevaarder het vaker ontgelden. Want volgens de logica van de anti-racisten was deze ‘boze witte man’ natuurlijk hartstikke fout.

Protesters just took down the Christopher Columbus statue in Baltimore’s Little Italy. pic.twitter.com/ViPk5eKOtz — Louis Krauss (@louiskraussnews) July 5, 2020

Het is vooral triest om te zien dat men door dit soort acties oprecht blij wordt. Want laten we wel wezen, wat bereik je nu concreet met zo’n actie? Rancune? Ja. Polarisatie? Ja. Racisme is verdwenen uit jouw samenleving? Nee.

Waarom Columbus fout is in de ogen van de activisten blijft een beetje vaag. Ze houden hem verantwoordelijk voor de tragedie die de oorspronkelijke bewoners later zou overkomen.

Iemand op deze manier historisch verantwoordelijk stellen staat natuurlijk nergens op. Want hoe kon Columbus nu weten dat de lokale volkeren massaal het onderspit zouden delven door Europese ziektes.

Zolang de lokale bestuurders van Amerikaanse staten niet het gesprek aangaan met de bewoners krijg je dit soort ‘mob actions’, acties die alleen maar de tegenstellingen in de VS zullen vergroten.