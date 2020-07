Betrapt! Sylvana Simons back in the day: ‘Mijn huidskleur heeft vooral in mijn voordeel gewerkt’

Tegenwoordig zeurt Sylvana Simons steevast dat ze ongelooflijk racistisch bejegend wordt in Nederland. Jawel, stelt mevrouw, Nederlanders — “witte” Nederlanders — zijn racistisch tot op het bot. Het is eigenlijk een wonder dat ze carrière heeft kunnen maken, want al die “witten” hebben haar alleen maar tegengewerkt.

Hm, hmm. Weet je wat zo apart is? Back in the day dacht mevrouw daar heel anders over. Lees maar mee:

Dat is opmerkelijk, want juist Sylvana zelf beweerde vroeger het tegenovergestelde. #ironie pic.twitter.com/lQ4WSaQGpP — 🇳🇱 Moeder des Vaderlands 🇳🇱 Vriendin van Neef (@wever_nadine) July 1, 2020

“Mensen die nauwelijks iets van je verwachten, zijn makkelijk te verrassen,” aldus Simons in een interview. “Mijn huidskleur heeft vooral in mijn voordeel gewerkt.”

Deze zelfde dame roept nu elke dag weer dat ze vreselijk behandeld wordt in Nederland, dat witte Nederlanders haar steevast tegenwerken, en dat ze het ongelooflijk moeilijk heeft in ons land.

Jongens, laat het duidelijk zijn: het gaat deze actievoerders alleen maar om géld. Ze denken dat er met wat druk gratis geld te halen valt. Daarom gaan ze zo los.