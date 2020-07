BZV Femke Marije veegt de vloer aan met Jesse Klaver: ‘Een slecht mens’

“Een slecht mens.” Zo noemt BZV’er Femke Marije GroenLinks-leider Jesse Klaver. En niemand kan haar dat kwalijk nemen.

Femke Marije-Wiersma deed in 2010 mee aan het tv-programma Boer Zoekt Vrouw. Ze werd verliefd op boer Gijsbert, die uit Abcoude kwam. De twee kregen een relatie, trouwden, en kregen zelfs drie kinderen. Ondertussen zijn ze gescheiden, maar Femke Marije is nog altijd erg actief in de agrarische wereld. Zo werkt ze onder meer voor de Nederlandse Melkveehoudersvakbond én is ze (aanstaand) kandidaat Tweede Kamerlid voor de BoerBurgerBeweging.

Ze is dus weliswaar geen boerin meer, maar ze voelt zich nog wel betrokken bij boeren en de agrarische sector. Geen wonder dat ze daarom, net als Geert Wilders eerder al, woedend gereageerd heeft op een achterlijke anti-boertweet van GroenLinks-führer Jesse Klaver. Hier de tweet van Klaver:

De minister kan niet veilig op werkbezoek vanwege agressieve FDF-boeren? Waar houdt het op? Dit zijn geen protesten meer, dit is intimidatie. Tijd dat politieke partijen als FvD en PVV afstand nemen van deze praktijken van de Farmers Defence Force.https://t.co/cL6nc0RSl8 — Jesse Klaver (@jesseklaver) July 8, 2020

Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Femke Marije. “Als je bewust een groep mensen, die daar vanuit machteloosheid en bijna wanhoop staan, zo framed,” schrijft ze op Twitter. “Om over hun rug onterecht een punt te maken. Dan ben je in mijn ogen een slecht mens.”

Want, gaat ze verder, “zelfs agenten ter plaatse benadrukten dat de sfeer goed was. Jesse liegt. Volksvertegenwoordiger?” vraagt ze zich vervolgens terecht hardop af.

Als je bewust een groep mensen, die daar vanuit machteloosheid en bijna wanhoop staan, zo framed. Om over hun rug onterecht een punt te maken. Dan ben je in mijn ogen een slecht mens. Zelfs agenten ter plaatse benadrukten dat sfeer goed was. Jesse liegt. Volksvertegenwoordiger? https://t.co/lEQyT9x7Ac — Femke Marije (@FemkeMarijeW) July 9, 2020

Deze man, Jesse Klaver, is werkelijk een schoft. Hij ageert voortdurend tegen mensen, die vreedzaam demonstreren, maar die woedend zijn omdat gekken als Klaver hun brood willen afpakken. En niet alleen hun brood, en boerderij, maar zelfs hun hele manier van leven. Natuurlijk, ze mogen geen geweld (gaan) gebruiken, maar dat ze witheet zijn en een paar wegen blokkeren? Iedereen met ook maar een beetje empathie kan dat begrijpen.

Maar ja, empathie he. Daar ontbreekt het psychopaten als Klaver nou juist aan.