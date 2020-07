CDA-voorzitter geeft toe: ze wisten al lang van mogelijkheid stemfraude, maar cancelden pas op het LAATSTE moment

In een heel veelzeggende video geeft de voorzitter van het CDA, Rutger Ploum, toe dat het CDA zelf al enkele dagen op de hoogte was van de mogelijkheid om stemfraude te plegen bij de verkiezingen voor de nieuwe lijsttrekker van de partij. Maar waarom werd er dan zo lang gewacht om de boel af te blazen, de stemming ongedaan te maken, en leden te vertellen dat ze maar opnieuw moeten stemmen?

“Beste leden van het CDA,” aldus Ploum in de video. “Ik heb een belangrijke mededeling voor u. En dat is dat wij opnieuw gaan stemmen voor de lijsttrekker van het CDA. In de afgelopen dagen zagen wij zelf in onze systemen en werden wij ook door een externe hacker gewezen op het feit dat het stemproces niet helemaal betrouwbaar was. En dat kan niet. Wij willen een uiterst betrouwbare stemming. Daar is het veel te belangrijk voor.”

Daarom zijn er aanvullende maatregelen genomen en moet de stemming opnieuw. De tweede poging begon vanmorgen om 09:00 uur.

En dat is toch een beetje apart. Want zoals Rutger van der Noort vraagt op Twitter: waarom besloot het CDA pas op het laatste moment om de stemming ongedaan te maken terwijl de problemen al “dagen” bekend waren?

Ik heb nog een vraag @RutgerPloum: "Waarom besluiten jullie op de laatste dag dat de stemming over moet, terwijl jullie dit al dagen (zeg je zelf in video) weten? Waarom cancelde je niet gelijk? En op het moment van cancelen, wist het bestuur wat de tussenstand was? #dtv https://t.co/LPT1zvkRcR — Rutger van den Noort (@RutgervdNoort) July 9, 2020

De vervolgvraag is natuurlijk net zo belangrijk: wist het bestuur op het moment dat de beslissing genomen werd om de stemming te beëindigen wat de tussenstand was?

Natuurlijk kón het bestuur de tussenstand wél weten. Ze hoefden alleen maar even te praten met de technische mensen om daar achter te komen. Maar is dat ook gedaan? Hebben ze die vraag gesteld, al was het maar omdat dit mogelijk kón helpen bij het bepalen of er fraude gepleegd was? Let wel, het CDA én de externe hacker zeggen dat er niet daadwerkelijk stemfraude is gepleegd — alleen dat het systeem niet waterdicht was en dat iemand het kón hacken als hij dat wilde.

Gezien al die omstandigheden is het geen wonder dat een behoorlijk aantal mensen denkt dat hier een vies spel gespeeld wordt door het CDA-bestuur. Zoals Willem-Jan Hilderink het stelt op Twitter:

Dit heeft het CDA @PieterOmtzigt al eerder geflikt en wel in 2012. Regionale voorverkiezing als innovatie om partij te verjongen: het ging in Overijssel tussen Omtzigt en Van Hijum. O lijkt te winnen, dus grijpt partijtop in en zet beiden op de lijst, maar Omtzigt onverkiesbaar. https://t.co/gTIBdTixxA — Willem Jan Hilderink (@wjhilderink) July 8, 2020