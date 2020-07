Chaos en anarchie tijdens Pride Amsterdam? Horecaondernemers vrezen chaos en gebrek aan regels tijdens Pride

Diverse horecaondernemers en uitbaters vrezen het ergste, komend weekend tijdens de Pride Amsterdam houden zij daarom de deuren misschien wel gesloten. Zolang de gemeente onvoldoende maatregelen neemt, gaan zij geen risico nemen. Ondernemers zeggen dat het naïef is om te denken dat er helemaal niemand naar Pride komt, en vindt het daarom belachelijk dat de gemeente geen strenge maatregelen neemt.

Koninklijke Horeca Amsterdam herkent zich totaal niet in de kritiek vanuit diverse uitbaters, zij is van mening dat gemeente juist wel druk bezig is om alles geordend te laten verlopen.

,,De gemeente is al weken bezig met crowd control. Vanmiddag gaan we weer met elkaar in gesprek hierover. Dat de ondernemers niet weten wat ze dit weekend moeten doen, vind ik verbazingwekkend. Iedereen hoort zich aan de coronamaatregelen te houden. Voor eventuele rijen ben je zelf verantwoordelijk. Ten slotte zijn er bij ons nog geen signalen dat er een enorme stroom aan mensen gaat komen, getuige de hoeveelheid hotelovernachtingen.”

Vanuit de ondernemers is juist de kritiek te horen dat de gemeente en de bijbehorende instanties te ‘vaag’ zijn. Er wordt continu gezegd dat er ‘later meer duidelijkheid volgt’. Maar de ondernemers willen nu al duidelijkheid, zodat ze alles goed kunnen voorbereiden. Men wil namelijk niet het risico lopen een boete te ontvangen.

,,Het is ook allemaal lekker vaag weer. ‘Later in de week’. Is dat morgen, of vrijdagavond om twee voor twaalf? Wij krijgen de indruk dat de gemeente totaal niet weet wat er allemaal in de homohoreca gebeurt.”