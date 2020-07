Column Jan Roos: De publieke omroep stuurt het nieuws met woke D66-sausje de wereld in

Ik val in herhaling. Maar het moet steeds weer worden verteld. De mainstream media in ons land zijn een ramp. Kwalitatief erbarmelijk en zo gekleurd als de pest. Dat laatste is natuurlijk problematischer dan het eerste, want het is een race to the bottom.

Omdat steeds meer nieuwsconsumenten afhaken bij de NPO, aangezien ze geen zin hebben in activistische journalistiek met een agenda, zal er ook alleen maar meer verzuiling plaatsvinden. Het heeft immers geen zin om genuanceerd over onderwerpen te praten als alleen maar de mensen nog kijken, luisteren of lezen die juist gecharmeerd zijn van die subjectiviteit.

Een goed voorbeeld hiervan is het grachtengordelprogramma M van NPO1. Die zender is bij de Publieke Omroep bedoeld om een breed publiek te bereiken, waar NPO3 bijvoorbeeld meer gericht is op niche. Waarom een omroep als KRO-NCRV een programma maakt dat nog linkser is dan een gemiddelde incestshow van de VARA is overigens een raadsel. Op de website van M staat: “In talkshow M bespreekt Margriet van der Linden het nieuws van de dag: verrassend, uitdagend en uitgesproken.” Maar niets is minder waar. Ten eerste wordt er helemaal geen breed publiek aangesproken, maar dus alleen woke links. Daar gaat het al mis. De claim dat het programma ‘verrassend, uitdagend en uitgesproken’ is klopt voor een derde. Het is inderdaad uitgesproken woke links. Geen andere kant van welk spectrum dan ook wordt er besproken. Er is één mening over steeds maar weer dezelfde onderwerpen. Totaal niet verrassend en al helemaal niet uitdagend. Daarom kijkt er ook geen hond.

Niet dat dat veel uitmaakt. Want de inner circle van M is er gek op. En tot die cirkel behoort de baas van de NPO, Shula Rijxman. Ondanks de bespottelijke lage kijkcijfers op die plek en dat tijdstip heeft Shula Margriet alweer voor volgend jaar geboekt.

M show wordt overigens geproduceerd door Irene van den Brekel, de vrouw van minister van Binnenlandse Zaken en vaste gast aan tafel, Kajsa Ollongren van D66. Ook Rijxman is een uitgesproken D66’er en het zal me niet verbazen dat ook Van der Linden zich tot die partij voelt aangetrokken. Het is immers verworden tot de club voor elitair links. Maar goed, het blijft een kwestie van smaak.

Dat is anders bij de NOS. Daar mag van de Mediawet smaak geen onderdeel zijn van hun programma’s. Het dient de puurste objectiviteit na te streven, maar ook dat is niets meer dan het propagandakanaal voor het gedachtengoed van – daar zijn ze weer! – D66. Precies hoe die partij over onderwerpen denkt, is het sausje waarmee de NOS hun nieuws met de wereld instuurt. Nu worden we alweer dagen geteisterd met het slachtfeest van moslims. We moeten namelijk de islam als het onze gaan accepteren. Vindt de partij en de omroep. Zo is D66 bijvoorbeeld hysterisch over het klimaat en doet de NOS niets anders dan ons te laten weten dat we er kapot aan gaan, vooral door ons eigen toedoen. Zo vindt de NOS dat ze ons een doorsnede van de samenleving moeten voorschotelen die helemaal niet bestaat.

Daarom proberen ze met een divibokaal en rolodexen vol “deskundigen”, ingedeeld op ras en geaardheid, om te vertellen dat we een geslaagde multiculturele en diverse samenleving hebben. Niet geheel toevallig ook het standpunt van D66. Sinds oktober 2017 hanteert de NOS de term ‘wit’ in plaats van ‘blank. ‘Blank heeft de connotatie van reinheid, van schoonheid. Als zwart daartegenover staat, is dat blijkbaar vies’, lichtte NOS-hoofdredacteur Gelauff het besluit toe. Hoe woke wil je het hebben? D66 staat te applaudisseren.

Mooi voorbeeld is ook de omgang met de Amerikaanse president. De NOS en D66 vinden hem stom dus dat moeten we dan ook steeds horen. Gisteren een artikel op de NOS: Trump oppert uitstel verkiezingen ‘om fraude te voorkomen’. U ziet de haakjes. Oftewel, het is een leugen. In het artikel: “De suggestie van Trump om de verkiezingen uit te stellen komt op de dag dat bekend werd dat de Amerikaanse economie het afgelopen kwartaal een flinke dreun heeft gehad.” Aha, dus de NOS vindt dat-ie liegt en weet ook waarom.

Op 22 mei hadden ze ook een artikel over mogelijk uitstellen van verkiezingen. Het ging toen om de Nederlandse en het idee werd geopperd door D66-minister Ollongren. De kop van het artikel: Uitstel verkiezingen vanwege corona niet uitgesloten. In het artikel: “Het is niet uitgesloten dat vanwege de coronacrisis de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar worden uitgesteld.” Geen dubieus motief. Niets tussen haakjes. Want de juiste partij en de juiste bewindspersoon.

Dat is zo opvallend dat de NOS totaal ongeloofwaardig is geworden en met journalistiek niets meer te maken heeft. Alleen een voordeel, het volk ziet het en is het zat. Het gaat namelijk met de kijkcijfers en het aantal zetels in de peilingen voor D66 precies dezelfde kant op. Het daalt elke dag meer.