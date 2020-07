Confrontaties in de Kamer! Azarkan tegen Marijnissen: ‘Je praat als een beschonken komkommer’

De emoties liepen gisteren hoog op tijdens het debat over racisme. Zoals we gewend zijn van de Denk-kompanen weten ze altijd aardig de sfeer te verpesten in de Kamer. Gisteren ging Farid Azarkan de confrontatie niet uit de weg, hij had zowel met Lilian Marijnissen als met Lodewijk Asscher een flinke aanvaring. Dit soort acties gaan we toch wel missen als Denk verdwijnt bij de komende verkiezingen.

Azarkan – en Denk – kregen gisteren de volle laag van de SP en met name van Lodewijk Asscher. Denk heeft namelijk de mond vol van het gedrag van anderen. In de ogen van Denk is iedereen een racist of discrimineert men de doelgroep van Denk extreem hard.

Dit soort verwijten vielen niet goed bij Asscher en Marijnissen. Dit zorgde voor een pittige confrontatie tussen beide partijen. Nadat Azarkan al flink was aangepakt door Asscher wilde Marijnissen ook nog even scoren. Hier had Azarkan geen zin in, waarop hij besloot om Marijnissen voor een ‘beschonken komkommer’ uit te maken.

De botsing tussen een schreeuwende Azarkan en Lilian Marijnissen mag ook niet onvermeld blijven. pic.twitter.com/2033tYVY9T — Coffee Patch (@CoffeePatch) July 1, 2020

Asscher was al eerder op dreef. Die pikte de verwijten van Azarkan niet. Denk heeft in het verleden tal van filmpjes gemaakt die Nederlandse politici en columnisten zwart maakten. Het was zelfs zo erg dat deze mensen werden bedreigd door Denk-sympathisanten. Gelukkig wees Asscher Azarkan op zijn enorm hypocriete gedrag.