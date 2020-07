De communisten winnen weer: geslacht over paar jaar verwijderd van identiteitskaart

Als je wilt weten waarom wij van rechts er tegenwoordig keihard ingaan als radicaal-links weer met een nieuw talking point komt, nou, zoek niet verder. De reden is namelijk dat wij zien dat die radicaal-linkse mafketels keer op keer winnen.

Het meest recente voorbeeld van een extreem-linkse zege?

Identiteitskaarten vermelden vanaf 2024 of 2025 niet langer of de drager man of vrouw is. Het kabinet wil zo mensen tegemoetkomen die zich bijvoorbeeld niet ondubbelzinnig man of vrouw voelen.

Ah ja. Geef mensen met psychologische problemen maar wéér gelijk.

Het trieste hieraan is dat die mensen daadwerkelijk problemen hebben. Die moeten geholpen worden. Maar links pusht deze gender-agenda niet omdat ze medelijden hebben met dat deel van de bevolking (waar gaat het om? 0,001%?), maar omdat ze de werkelijkheid omver willen blazen. Links is anti-realiteit. Gender moet verdwijnen. Mensen moeten geloven dat genders niet bestaan. Ja, ook als de natuur daar — duidelijk! — heel anders over denkt.