Deze voorzorgsmaatregelen kan jij zelf nemen als je naar de sportschool gaat

De sportschool in Amsterdam, Den Haag en bijvoorbeeld Rotterdam hebben het na de heropening op 1 juli direct erg druk. Een groot aantal sporters heeft de sportkleren weer uit de kast gehaald om zo vlak voor de zomerperiode aan een summer proof lichaam te werken.

Een bezoek aan de sportschool is nog niet zo makkelijk, als dat dit voor de corona crisis het geval was. Waar je toen nog op de door jou gewenste tijd naar binnen kon lopen, dien je tegenwoordig een tijdsblok te reserveren. Ook in de sportschool zelf zijn verschillende maatregelen genomen om de kans op besmettingen met het COVID-19 virus te minimaliseren. Zelf kun je hierin ook een aantal stappen zetten!

Probeer overdag te sporten en werk wat langer door

Veel mensen sporten na werktijd, wat betekent dat het in de periode van 17.00 tot circa 22.00 uur relatief druk is in de sportschool. Om de kans op een besmetting te verkleinen kun je ervoor kiezen om overdag te gaan sporten en in de avond een uurtje langer door te werken. Niet alleen is het overdag rustiger in de sportschool. Ook kan een uurtje sporten je energie geven voor de middag. Zo ben je productiever en haal je meer uit je werkdag! Je zou op verschillende tijden kunnen sporten, om uit te zoeken wanneer het bij jouw sportschool het rustigste is.

Train zelf in plaats van in een groepsles

Waar je voorheen mogelijk voor groepslessen koos, zou je nu zelf kunnen gaan trainen. Combineer een cardiotraining op de loopband en het roeiapparaat met krachtoefeningen op de verschillende apparaten in jouw sportschool. Het is net zo intensief en nuttig als een groepsles! Een groepsles wordt vaak in een relatief kleine ruimte aangeboden, waarbij je met veel mensen staat. Hoewel de afstand anderhalve meter zal zijn, is de ventilatie in deze ruimte mogelijk beperkt. Het zorgt voor onnodige risico’s.

Voer de cardiotrainingen buiten de sportschool uit

Een derde mogelijkheid om de kans op een besmetting met het COVID-19 virus te verkleinen, is het uitvoeren van cardiotrainingen buiten de sportschool. Ga bijvoorbeeld een half uurtje joggen in de open lucht, of pak de racefiets uit de schuur om een uurtje te gaan fietsen. Ook lekker is zwemmen, zeker in de zomer! De kans op een besmetting in de buitenlucht is veel kleiner, dan in een pand als de sportschool. Krachttrainingen kun je in de sportschool blijven doen.