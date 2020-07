Dieptriest! Tieners krijgen 10 maanden cel na goed voorbereide roofoverval die fataal afliep

Twee jongens uit Hoofddorp, 15 en 16 jaar oud, die afgelopen december een man hebben doodgestoken krijgen maar 10 maanden celstraf plus voorwaardelijk jeugd-tbs. Terwijl de jongens de roofoverval tot in de details hadden gepland, en het slachtoffer maar liefst 4(!) keer hadden gestoken. En dat terwijl ze maar 100 euro buit hadden gemaakt…

Het is een enorm treurig verhaal. Een 64-jarige man kwam in december door een roofoverval om het leven. De man werd meerdere keren neergestoken. De roofoverval was vooraf gepland.

Je zou verwachten dat deze jongens een flinke straf zouden krijgen, maar helaas. De rechter heeft er een andere mening over.

Deze jongens bereidden de overval tot in detail voor, namen messen mee en staken het slachtoffer (64) wel vier keer, maar volgens het OM werd het “risico” dat zij het slachtoffer zouden doden onvoldoende door hen gezien. Resultaat: 10 maanden cel en VOORWAARDELIJKE jeugd-tbs. https://t.co/OQyDBcLi8L pic.twitter.com/i1lyFJ1KTI — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) July 16, 2020

Neemt nu iemand een straf als ‘voorwaardelijke jeugd-tbs’ serieus? Al decennia loopt men kritische vragen te stellen over het rechtssysteem in Nederland. En dit soort zaken zorgen er dus voor dat een deel van de samenleving geen vertrouwen meer heeft in ons rechtspraak en rechtssysteem.