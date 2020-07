Eurofittie! Merkel en Macron zijn Rutte helemaal zat en lopen weg na een ‘kribbig’ overleg

Met de verkiezingen in het kielzog weet Mark Rutte het in Europa erg spannend te maken. De Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel zijn zelfs weggelopen uit een overleg met premier Rutte. Is het slechts verkiezingsretoriek of houdt Rutte nu echt voet bij stuk?

Volgens Rutte gedroegen Merkel en Macron zicht uiterst “kribbig”, om daar vervolgens amicaal aan toe te voegen: “Niks om je zorgen over te maken!”

Wat gebeurde er nu precies? Rutte had een Europese vergadering met zijn -normaliter- bondgenoten Merkel en Macron. De meeste landelijke EU-leiders waren alweer naar huis, maar Rutte besloot om te blijven. Hij bleef achter met de leiders van Zweden, Oostenrijk, Denemarken, Finland en dus ook met Merkel en Macron (de voorzitter van de Europese Raad).

Op een gegeven moment was Merkel ook wel klaar met het overleg en besloot huiswaarts te keren. Macron ging daar in mee en vertrok ook. Volgens Rutte liepen ze weg omdat ze “kribbig” waren.

Daarin kan Rutte weleens een punt hebben, want de Franse president liet vervolgens via zijn woordvoerders weten dat hij ongeduldig begint te worden. Sterker nog: Macron zou volgens de NOS zelfs hebben gedreigd om terug te vliegen naar Parijs.

Rutte geeft zelf aan dat hij een beetje overdonderd is door alle ophef. “Ik heb niks gehoord over een ultimatum”, aldus onze premier.

Het is natuurlijk allemaal politiek spel, van zowel Rutte, Merkel als Macron. Vanmiddag moet er namelijk een nieuw compromis op tafel liggen.