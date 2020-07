FDF-boeren onderweg om te protesteren in Maastricht

De boeren gaan onverminderd door met stampij maken. Dit keer gaat het om de veevoermaatregel van de regering. De boeren die vanuit Midden-Limburg onderweg zijn naar Maastricht, zijn onderdeel van de actiegroep Farmers Defence Force (FDF).

FDF komt om de haverklap (haha) slecht in het nieuws, want die boeren hebben nogal eens de neiging om te ver te gaan. Of het nou spontaan vandalisme is, het inrijden op marechaussee of het doodwensen van een politicus in een besloten Facebookgroep, meestal zijn ze gelieerd aan FDF.

Misschien is het juist daarom wel zo opvallend dat deze boeren óók van FDF zijn, maar wél alles netjes hebben overlegd en besproken. Misschien is het kwartje daar dan ook eindelijk gevallen, dat negatieve publiciteit hun zaak totaal niet vooruit helpt.

Het is in ieder geval een pril begin, want het gaat tot nu toe slechts over zo’n veertien tractoren die onderweg zijn naar Maastricht. Hun doel is om op het Vrijthof te gaan staan en daar groenten en fruit uit te gaan lopen delen aan winkelend publiek: een charme-offensief dus.

Hartstikke goed dat dit vanuit FDF zelf gebeurt, want de gedragingen van de boeren lijkt het nieuws meer te domineren, in plaats van hetgeen waartegen ze protesteren. Al zien we wel steeds meer duidelijke pogingen om de boodschap weer te laten gelden, in plaats van het gedrag van zwaar gefrustreerde boeren.