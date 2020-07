Filmpje! Boerenheld zet zeurende voorbijganger in zijn hemd

De boeren hebben natuurlijk het volste recht om te demonstreren. Hen wordt al decennialang een oor aan genaaid, maar tegenwoordig is het helemaal verschrikkelijk. De politieke elite heeft duidelijk het doel om de Nederlandse agricultuur — om de Nederlandse boer — de nek om te draaien.

En dus komen de boeren geheel terecht in verzet. Zij kunnen zo nog maar nauwelijks voor hun gezin zorgen en zijn doodsbang dat ze hun bedrijf uiteindelijk verliezen. Dit terwijl de meeste boeren familieboeren zijn; ze zijn ermee opgegroeid en hebben eigenlijk nooit serieus nagedacht over een alternatief ‘carrièrepad.’

Iedereen kan bovenstaande begrijpen. Behalve en stel elitaire mafketels die denken dat ze de boeren de les moeten lezen omdat die de euvele moed hebben op te komen voor zichzelf, hun gezinnen, en hun rechten. Je ziet ze overal en nergens zeuren. ‘Ze bezetten de wegen!’ ‘Ze maken het ons lastig!’

Oh ja? En als er niet snel iets gebeurt raken zij alles kwijt wat ze hebben. Denk je dat je, dat in aanmerking genomen, er toch mee kan leven een half uurtje later op je werk aan te komen?

De boeren hebben zelf overduidelijk ook genoeg van die zeiksnorren. Zie hier een video van één zo’n zeikpiet die een boze boer benaderd… en vervolgens keihard op z’n plek wordt gezet:

Beste en mooiste filmpje wat ik in tijden gezien heb. #boerenprotest pic.twitter.com/kXv0EiNY3e — Helmich Lubberts 🇳🇱 🇮🇱 🇺🇸 (@Lubje63) July 4, 2020

“En wie maakt jullie brood dan? Ja. En nu jij weer.”

Bam.