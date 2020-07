Geert Wilders over racisme: ‘80.000 sociale huurwoningen gingen naar asielzoekers, terwijl autochtonen moeten wachten’

Geert Wilders kan het niet aanhoren dat politici menen dat Nederland tot op het bot racistisch is. Vooral Asscher moet het ontgelden in het debat over racisme. Nederland is een van de meest tolerante landen in Europa, tal van voorzieningen zijn er geregeld voor migranten, maar toch meent men dat Nederland racistisch is. Deze nonsens kan Wilders niet langer aanhoren en hij gaat hard tekeer in de Kamer.

Afgelopen weken strooit men graag met termen als ‘systemisch racisme’. Voor Wilders is dit onbegrijpelijk, want als Nederland institutioneel racistisch zou zijn waarom doen we dan in Nederland zo veel voor asielzoekers. Volgens Wilders worden juist de autochtonen Nederlanders gediscrimineerd en niet de allochtonen. Hij haalt hierbij het voorbeeld aan dat allochtonen voorrang zouden krijgen bij huurwoningen.

80.000 sociale huurwoningen gingen naar asielzoekers, terwijl autochtonen jarenlang op de wachtlijst staan. Maak het racisme probleem niet groter dan het is.

En denk eindelijk eens aan al die autochtonen die gediscrimineerd worden!#racismedebat #racisme pic.twitter.com/QHyLKvb7N3 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 1, 2020

Ook hekelt Wilders het feit dat Lodewijk Asscher Nederland afbeeld als een of andere bananenrepubliek. Dit is gewoon een grove leugens volgens Wilders. Nederland is verreweg een van de meest tolerante landen van Europa. Als we kijken naar onze wetgeving heeft Wilders zeker gelijk. Er zijn tal van landen die soms ‘barbaars’ omgaan met migranten, of landen die vele malen een strikter naturalisatie en integratiebeleid erop nahouden.

Nederland is één van de meest tolerante landen van Europa, waar racisme het minst voor komt. Het dat Asscher schetst is een belediging voor alle Nederlanders!#racismedebat #racisme pic.twitter.com/cTmjRcPYfq — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 1, 2020

Het debat in de Tweede Kamer is zoals te verwachten nogal zwart/wit. Of je hoort dat Nederland door en door racistisch is – aangevuld met anekdotisch bewijs – of je hoort dat er niks aan de hand is.

Oftewel een debat dat dus totaal niet constructief is.