Goed nieuws! Omstreden coronawet is flink aangepast

De omstreden coronawet is aardig onderhanden genomen. Na overleg tussen de coalitiepartijen is de nieuwe wet flink afgezwakt. Zo is bijvoorbeeld de corona-app, die eerst deel uit maakte van deze noodwet, geschrapt.

Er is dus door de coalitiepartijen flink gesleuteld aan de bekritiseerde wet, voordat deze naar de Tweede Kamer gestuurd kon worden. Zo was het in eerste instantie de bedoeling dat het voor de politie mogelijk zou worden om in huizen te gaan controleren of de anderhalve meter wel werd gehandhaafd. Een krankzinnig idee natuurlijk, zo vonden uiteindelijk ook de hoge heren van de coalitie. Volgens het AD hadden zelfs ‘ingewijden’ flinke kritiek op deze wet geuit.

“,,Er is flink wat aan verspijkerd,’’ zei een ingewijde eerder. ,,De eerste versie deugde van geen kant, dus het is goed dat er nu veel is aangepast, want we hebben ook heel veel kritiek over onszelf afgeroepen. Het origineel was gewoon een gedrocht.””

Toch staan er in deze aangepaste versie nog wat vaagheden. Iedereen kent tenslotte de regel dat je buitenshuis 1,5 meter afstand moet houden. In deze coronawet staat echter ‘veilige afstand’. Lijkt mij een zeer interpretabele term. Er schijnt echter wel een gedachte achter te zitten.

In de wet is niet vastgelegd dat de afstand tussen mensen buiten hun woning 1,5 meter moet zijn. Er staat alleen te lezen dat er een ‘veilige afstand’ in acht moet worden gehouden. Die kan per keer dat de noodwet in werking treedt, worden bepaald. Dat doet het kabinet omdat het sneller aan te passen is dan een wet. De Tweede Kamer kan de regering dan dus wel terugfluiten als het daar niet mee eens is.

De corona-app is overigens ook uit het raam gegooid. Het kabinet wil deze app niet verwerkt hebben in deze noodwet. Wel willen ze dat die app er uiteindelijk komt. Daar wordt dus een nieuwe wet voor bedacht. Benieuwd naar wat de Eerste en Tweede Kamer hiervan zullen vinden.