Hahaha! Volgens De Telegraaf is Rutte doodsbang voor Pieter Omtzigt

De Telegraaf bericht vandaag dat het kabinet hoegenaamd hartstikke bang — of tenminste extreem huiverig — is voor een overwinning van Pieter Omtzigt in de race voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Ja, ja, men maakt zich grote zorgen.

Dit is hoe de krant van, voor en door wakker Nederland (haha!) het zelf verwoordt:

De kans dat Pieter Omtzigt CDA-leider wordt, bezorgt behalve de partijtop ook het kabinet hoofdbrekens. Want hoe moet het met de samenwerking als ’oppositiebeest’ Omtzigt straks de fractie aanstuurt? En zal Hugo de Jonge de frustratie van verlies kunnen verwerken en even energiek zijn taak als ’coronaminister’ blijven vervullen?… Zoals een kabinetsbron bij de VVD aangeeft: als Omtzigt wint, zal hij de kalme Pieter Heerma vervangen als fractievoorzitter. „Omtzigt is onberekenbaar, dus of de samenwerking zo goed blijft, weten we niet.”

Omtzigt is een topvent en een veel beter Kamerlid dan verreweg de meeste van zijn collega’s. Hij eist dat de belastingdienst op een normale, effectieve manier opereert; hij eist transparantie in de Europese Unie… en ga zo maar door. Ja, hij is echt veel beter dan 99% van de politici van kartelpartijen.

Natuurlijk zorgt dit ervoor dat hij bepaald niet de favoriete CDA’er is van types als Mark Rutte, die willen dat Tweede Kamerleden bij alles “ja” en “amen” zeggen, en die vooral géén lastige vragen stellen, laat staan dat ze zich vastbijten in voor het kabinet vervelende hoofdpijndossiers.

Dus ja. Rutte heeft natuurlijk liever dat Hugo de Jonge wint.

Maar is Rutte dan echt bang voor Omtzigt? Maken hij en zijn mede VVD’ers zich zorgen over een CDA geleid door Omtzigt?

Natuurlijk niet. Omtzigt is weliswaar voor wat je “goed bestuur” kunt noemen — een waarde die tot 2010 sowieso centraal stond bij het CDA, trouwens — maar uiteindelijk is hij wel degelijk een betrouwbare, loyale CDA’er. Er is geen enkel dossier geweest waarop hij tegen de agenda van zijn eigen partij gestemd heeft. Hij is kritisch bij de uitvoering van het kabinetsbeleid, maar dat beleid zelf steunt hij van harte. Kijk zijn stemgedrag er maar op na.