Het einde van een droom voor Pieter Omtzigt: CDA-bestuur geeft het ‘met 50,7% van de stemmen’ aan Hugo de Jonge

Vandaag was de grote dag dat het CDA bekend zou maken welke man hun partij zou leiden bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen. Op het Internet was Pieter Omtzigt de grote favoriet — en niet een beetje ook. Maar het partijbestuur had vol ingezet op Hugo de Jonge, minister en vice-premier. De laatste won uiteindelijk volgens de officiële cijfers met 50,7 procent van de stemmen. Omtzigt ontving dus maar liefst 49,3% van de stemmen. Een hoog percentage voor een uitdager van de partij-elite, maar niet voldoende om te winnen.

Het is het einde van een droom voor Omtzigt, die vrijwel zeker beter presteerde dan zelfs hij vooraf dacht. Ja, zijn team had flink wat raadsleden, wethouders, activisten en op het laatst zelfs staatssecretarissen en ministers geronseld, maar toch; het was — en dit wist hij toen hij eraan begon — een gevecht tegen de bierkaai. Het bestuur van de partij wilde immers Hugo de Jonge. Ten koste van alles. Want voor de tweede keer een kroonprins van de partij ten onder zien gaan, dat wilde het partijbestuur niet laten gebeuren.

Dat scenario werd dus ook voorkomen. Want volgens de officiële cijfers ontving De Jonge 2,6 procent meer stemmen.

Niet iedereen gelooft die uitslag. De bekende twitteraar (en reclameman) Jan Bennink schrijft bijvoorbeeld op Twitter:

Begrijpen jullie het nu?

De Jonge, Ollongren, Kaag en Rutte voeren een plan uit in opdracht van hogere machten. Een Omtzigt is daarbij zeer ongewenst.

Ik weet nu ook 100% zeker dat de verkiezingen niet doorgaan en de Coronawet wordt ingevoerd. U woont in DDR 2.0. Willkommen! — Tweep Des Vaderlands (@superjan) July 15, 2020

HILLEN SCHEIDSRECHTER.

Dan weet je direct waar het woord Hilarisch van is afgeleid. Het is kostelijk, mensen, kostelijk. Deze clowneske kroniek van een aangekondigde dood. #CDA #Omtzigt #DeJonge — Tweep Des Vaderlands (@superjan) July 15, 2020

Maar hij heeft ook een heldere conclusie die juist dan weer ruimte voor hoop geeft:

Beste @cdavandaag leden U kunt vandaag nog lid worden van de enige ledenpartij die wél naar uw stem luistert!

Dé partij die Christelijker is dat #CDA. Doe t nu. Doe mee met @fvdemocratie Ga naar https://t.co/37kC5KWLHo

Verlaat de zinkende Arke Noah's en word lid. Ook jij Pieter! — Tweep Des Vaderlands (@superjan) July 15, 2020

En daar heeft hij nog gelijk in ook. Forum voor Democratie is christelijker, betrouwbaarder, en geloofwaardiger dan het CDA.

Oh. Als Omtzigt verstandig is eist hij tekst en uitleg van het partijbestuur. Alle stemmen graag nog een keer tellen. Met een notaris erbij. Honderd procent checken dat het klopt. Want deze uitslag komt het bestuur wel héél goed uit — inclusief het kleine verschil om Omtzigt en zijn mensen het gevoel te geven dat ze tóch gehoord werden.

Maar goed, ik wil De Jonge hierbij toch van harte feliciteren: gefeliciteerd jongen! Je zult verantwoordelijk zijn voor de zoveelste epische nederlaag van het CDA én je zorgt er ook nog eens voor dat Forum voor Democratie onbedreigd de verkiezingen in kan als Stem van het Volk. Goed zo!