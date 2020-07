Hoe duurzaam is kunstgras eigenlijk?

Tegenwoordig zie je steeds vaker dat mensen de keuze maken voor kunstgras in de tuin. In tegenstelling tot natuurlijk gras heeft een kustgrasmat veel minder onderhoud nodig en het blijft ook nog eens het hele jaar groen. Toch vragen veel mensen zich af hoe milieuvriendelijk nu eigenlijk is. In dit artikel gaan we daar dieper op in.

Kunstgras versus echt gras

Als je een mooi groen gazon wilt waar je niet teveel onderhoud aan hebt, dan is een kunstgrasmat een perfecte keuze. Ook als je gras zou willen leggen waar het eigenlijk niet kan, bijvoorbeeld op je balkon, is kunstgras een goede oplossing. Op plekken waar echt gras heel snel weg slijt, als je bijvoorbeeld een opblaaszwembad of een speeltoestel voor je kind wilt plaatsen, is een kunstgrasmat ook een prima idee. Je kunt er dan zelfs nog een extra ondergrond leggen, wat de speelplaats veilig en zacht maakt.

Maar hoe zit het dan met het milieu?

Als je kunstgras wilt vergelijken met echt gras op het gebied van duurzaamheid, dan is het belangrijk om te kijken naar alle gebruiksomstandigheden. Wanneer er kunstgras wordt geproduceerd wordt er energie en grondstoffen gebruikt, maar als je graszaad kweekt is dit ook het geval. Het verschil zit hem in de levensduur van de grasmat. Natuurlijk gras neemt CO2 op, maar daar tegenover staat dat, wil je het gazon mooi houden, dat het veel onderhoud nodig heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het regelmatig grasmaaien, hier wordt stroom en benzine voor gebruikt. Afval is een logisch gevolg en dat is maar moeilijk te composteren. Hierbij komen veel broeikasgassen vrij, zoals methaan, CO2 en methaan.

Ook bij het bestrijden van mossen en onkruid komen chemicaliën vrij. Deze zijn schadelijk voor het grondwater en de natuur. En wat te denken van de hoeveelheid water die je gebruikt voor het besproeien van je gazon?

Op het gebied van onderhoud komt kunstgras er veel beter uit wat betreft het klimaat en het milieu. Schaf je een kunstgrasmat aan wat zorgvuldig geproduceerd is, dan kun je er heel wat jaren genieten van dit milieuvriendelijke product.

Wat zijn nog meer voordelen van kunstgras?

In vergelijking met natuurlijk gras heeft kunstgras enorm veel voordelen. Je hebt er weinig onderhoud aan, je hoeft er bijna het hele jaar niet naar om te kijken. het hoeft niet bemest te worden, je hoeft het niet te maaien en je hoeft het ook niet elke zomer te sproeien. Ook kale plekken, onkruid en mos zijn voorgoed verleden tijd. Om kunstgras te leggen ben je wel iets meer geld kwijt, maar dit betaalt zich in de loop der jaren vanzelf terug.

Kunstgras is ook erg makkelijk schoon te houden. Wanneer je kinderen een glas limonade omgooien of je hond zijn ontlasting achterlaat, kun je de grasmat heel gemakkelijk met een sopje weer schoonmaken. Daarnaast is een kunstgrasmat heel erg zacht om op te lopen of te liggen, en zullen je kinderen zich minder snel bezeren als ze vallen. Kunstgras is dus niet alleen duurzaam, het heeft ook nog eens heel veel andere voordelen.