Iraanse nucleaire installatie in brand gevlogen! Iran denkt aan cyberaanval en ‘zal wraak nemen”

Wat eerder nog een incident werd genoemd lijkt nu de vorm van een cyberaanval aan te hebben genomen. Een Iraanse nucleaire installatie is in de fik gevlogen. Na de aanval op een installatie met het Stuxnet-virus in 2010, is het niet zo gek dat ze denken aan een tweede aanval!

De zogenaamde ‘Natanz’ uraniumverrijkingsfaciliteit, die onder toezicht van het VN-atoomagentschap staat, kreeg de kuren. De faciliteit ligt grotendeels ondergronds en het lijkt om een explosie en/of brand te zijn gegaan. Men leek even te denken aan een ongeluk maar houdt nu de mogelijkheid open dat het (weer) om een cyberaanval gaat. En als dat het geval is zullen ze terugslaan, zo verzekeren ze de wereld.

De hoofdverdachten zijn natuurlijk de Verenigde Staten en Israël, maar bewijs is tot dusver nog niet geleverd. Één van de anonieme Iraanse bronnen die aan Reuters vertelt dat het vermoedelijk om een aanval gaat, zegt dat één van de centrifuges op hol is geslagen. Exact wat het Stuxnet-virus tien jaar geleden ook deed.

Je zou dan echter denken dat de Iraniërs inmiddels wel maatregelen zouden hebben genomen tegen exact dezelfde stunt als tien jaar geleden. Maar misschien zijn hun beschermingen ook wel omzeild door een nieuw virus. Kan natuurlijk ook nog steeds gewoon een ongeluk zijn waar nu handig gebruik van wordt gemaakt en naar ‘de vijand’ wordt gewezen. Het is in ieder geval een nogal serieuze beschuldiging. Eentje die de spanningen weer kan doen laten toenemen in de regio!