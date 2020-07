Klopt van geen kant: Spanje lijkt in tweede golf coronavirus te zitten, maar volgens de Spaanse regering is het veilig

Gisteren werd er in dit artikel nog gesproken over een tweede golf in Spanje, voor zover ze er niet al middenin zaten. Inwoners van Barcelona werd verzocht binnen te blijven, mondkapjes werden op allerlei plekken weer verplicht en overal stijgt het aantal besmettingen weer flink. Het Verenigd Koninkrijk trekt haar vakantiegangers in Spanje nu terug, waarop de Spaanse regering ineens beweert dat het hartstikke veilig is in het land!

Het Verenigd Koninkrijk heeft Spanje op code oranje gezet, waarop TUI vluchten heeft geschrapt. De Spaanse regering maakt zich behoorlijk zorgen, want de Britten spendeerden er vorig jaar ruim 92 miljard euro. Maar kijk eens naar de onderstaande grafiek:

Je kunt toch niet met droge ogen lopen beweren dat er niets aan de hand is in dat land? In datzelfde artikel van gisteren valt te lezen hoe laks de Spanjaarden, de jeugd voorop, met de maatregelen omgaan. En dat het virus weer wild om zich heen grijpt, in plaats van dat het om slechts een paar brandhaardjes zou gaan.

De Spanjaarden hebben het geld gewoon keihard nodig en daarvoor zijn ze kennelijk prima bereid om de gezondheid van mensen in gevaar te brengen. Want de Spaanse jeugd steekt de toeristen aan, geheid ook de jeugd, die nemen het weer mee terug en hop daar gaan we weer. En dan kan Spanje mooi claimen dat het hun eigen schuld was, maar is het gat in de begroting wel ineens een heel stuk kleiner.