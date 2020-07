Komt er een nieuwe lockdown? Grapperhaus bezorgd: ‘We moeten nu extra waakzaam zijn, houd u aan de regels.’

Zojuist heeft minister Grapperhaus een dringende oproep gedaan aan Nederland. Het gaat namelijk niet goed in Nederland, het aantal besmettingen stijgt rap en Nederlanders moeten zich beter aan de regels houden volgens Grapperhaus. Eerder waarschuwde belangrijke burgemeesters uit Brabant al voor de explosieve stijging in Nederland. Zij willen liever ook niet terug naar de lockdown-periode, maar als het zo doorgaat, dan zal het mogelijk weer gebeuren.

Grapperhaus herinnert ons aan het feit dat het virus niet verdwenen is. Dat is nog maar eens pijnlijk duidelijk geworden als we kijken naar het toenemende aantal besmettingen. Mensen zijn de laks geworden, hygiëne lijkt ineens een lagere prioriteit te hebben en de regels worden lange na niet altijd goed nageleefd.

,,Het is een levensgevaarlijk virus”, herhaalde Grapperhaus vanavond. ,,Zorg dat je gedrag niet verslapt. Ook niet als u gezellig op het strand zit of in het pretpark zit. U wilt dat toch blijven doen? Houd u dan aan de regels. Als we de drukte blijven opzoeken, dan kan het zo zijn dat burgemeesters lokaal moeten ingrijpen.”

De drie voorzitters van de veiligheidsregio Brabant, de burgemeesters van Den Bosch, Tilburg en Eindhoven, waarschuwden eerder op de dag al. Als het zo doorgaat, dan zijn ze genoodzaakt om een lokale lockdown op te gaan leggen. Iets waar WIJ maar ook ZIJ niet op zitten te wachten.

De burgemeesters hopen dat mensen de verantwoordelijkheid nemen die de overheid de bevolking heeft gegeven. Ze herinneren ons aan de overvolle IC-afdelingen van enkele weken geleden.

,,Denk aan de volle ic’s, denk aan al die mensen die tegen het virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die we hebben getrotseerd. Wij willen niet terug naar de tijd van voor de versoepeling van de regels. Wij willen niet voor u moeten kiezen dat scholen, horeca, verzorgingstehuizen et cetera weer op slot gaan. Vandaar opnieuw met klem de oproep aan u allen: verslap niet!”