Like what?! Betogers demonstreren tegen anti-homogeweld tegen de zwarte gemeenschap…

In Amsterdam vond vanavond de eerste Black Lives Matter Pride plaats. Waar dat precies over ging? Tegen anti-homogeweld naar de zwarte gemeenschap. Dat klinkt, zeker in deze roerige tijden als een inclusief initiatief, maar laten we verdomme even eerlijk zijn: ‘Een vuist tegenover anti-homogeweld moeten we toch helemaal niet willen koppelen aan afkomst of kleur?!’

Volgens de Amsterdamse stadszender AT5 spraken de demonstranten zich uit tegen politiegeweld, institutioneel racisme en discriminatie van de Nederlandse overheid. Wat de Nederlandse overheid hier precies mee te maken heeft blijft een raadsel…

Verder pleitte de beweging Black Queer & Trans Resistance NL voor een gelijke toegang tot (daklozen)opvang voor (zwarte) LHBTI-mensen en beschikbaarheid van veilige asielzoekerscentra voor LHBTI-migranten. Wat huidskleur en afkomst hier precies mee te maken heeft blijft in het ongewis.