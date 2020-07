Maakte Mark Rutte een strategische grap door Pieter Omtzigt ´zwarte piet´ te noemen?

Het was eigenlijk een hele saaie avond aan de desk van het NPO-programma Op1. Mark Rutte was daar te gast om zijn leiderschap en coronabeleid te verdedigen. Maar net op het moment dat de talkshow te einde was sprong Rutte opeens uit de bocht…

Het was maar een saaie avond met Mark Rutte als exclusieve gast in het talkshowprogramma Op1 met Jeroen Pauw en Fidan Ekiz. Het vuurwerk kwam dan ook pas op het moment dat de talkshow eigenlijk al ten einde was.

Rutte wist zich een uur lang moeiteloos door de kritiekloze vragen van Pauw en Ekiz heen te worstelen. Toch deed hij een opmerkelijke uitspraak, waarvan hij waarschijnlijk van te voren al had ingecalculeerd dat deze viraal zou gaan. En ja, dat is Rutte dus gelukt.

De bewuste video waarin Rutte CDA-lijsttrekkerskandidaat Pieter Omtzigt gekscherend een zwarte piet noemt is hier terug te zien.