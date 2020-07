Marion Koopmans: ‘Mensen die zich niet meer aan de adviezen houden, pak ze bij de kladden’

Bij Nieuwsuur werd aan Marion Koopmans gevraagd wat de grootste risico’s op dit moment zijn. Haar advies is dat mensen zich aan de huidige regels en adviezen houden. Echter gebeurt dit niet – of in ieder geval niet genoeg. We zien het aantal besmettingen weer rap stijgen. Voor Koopmans is het inmiddels wel duidelijk, mensen die zich niet aan de afspraken houden moeten worden aangepakt.

Anti-lockdown- en #coronahoax-lieden zullen wel weer roepen dat we afstevenen op een totalitaire staat door de uitspraken van Koopmans. Maar ze maakt wel degelijk een terecht punt. Niemand, maar dan ook niemand zit weer te wachten op een lockdown van enkele maanden. Toch blijkt maar weer dat als de overheid ditmaal de regels versoepelt, en dus de verantwoordelijkheid bij de burgers zelf legt, zeker niet iedereen hier even ‘verantwoordelijk’ mee omgaat.

“Laten we alsjeblieft proberen ons aan de adviezen te houden”, zegt viroloog @MarionKoopmans. “Pak de mensen die zich niet aan de adviezen houden, bij de kladden. Het lijken nu kleine aantallen, maar het kan ook snel te veel worden voor de GGD om in de hand te houden.” #Nieuwsuur pic.twitter.com/v9kXnkR4cz — nieuwsuur (@Nieuwsuur) July 21, 2020

Dat Koopmans zegt dat we mensen ‘bij de kladden moeten pakken’ is niet heel tactisch. Sommige figuren zullen dit zien als een extra provocatie van de ‘Staat’. Zo dadelijk krijgen weer een opleving van Viruswaanzin en hun adepten in Den Haag.

Wel kaart ze terecht aan dat zolang het aantal besmetting blijft stijgen – en vooral met de cijfers die afgelopen week zagen – een lokale lokdown niet genoeg zal zijn. Dan zal een landelijke lockdown onvermijdelijk worden, iets waar echt helemaal niemand op zit te wachten.