Max Verstappen zwicht niet voor morele druk van Lewis Hamilton, ‘maar ben tegen racisme’: wordt meteen racist genoemd

Lewis Hamilton zorgt voor reuring binnen de Formule 1-coureurs. Hij voert de druk op bij zijn medecoureurs om actief stelling te nemen tegen racisme. En dáár gaat het mis, want ‘wie niet voor is, is tegen’ is een gevaarlijke positie om in te nemen! Max Verstappen weigert dapper en respectvol, maar wordt alsnog meteen voor racist uitgemaakt…

Hamilton betuigde zijn steun voor de Black Lives Matter-beweging en spoorde andere coureurs aan om dit ook te doen. Maar dan wel op een specifieke manier! Ze moesten allemaal een ‘End Racism’ T-shirt dragen én ze moesten beloven dat ze allemaal zouden knielen, waarschijnlijk vlak voor de wedstrijd of tijdens een persmomentje. Een paar coureurs wilden echter niet (gedwongen worden om te) knielen, en daar begint het gedonder!

Max’ reactie is weloverwogen, degelijk geformuleerd en de boodschap kraakhelder. ‘Ik steun jullie maar doe niet mee aan die via morele druk opgelegde gekkigheid.’ Dat is eigenlijk wat er staat. Mensen hebben binnen vijf minuten echter al een conclusie getrokken, die ik maar even heb meegenomen in het screenshot.

Dit is namelijk de intellectuele armoede van die beweging, dat hersenloze kuddegedrag. Dit zie ik wel vaker terugkomen en vooral (maar zeker niet uitsluitend) bij links, thema’s als racisme, klimaat/milieu, de armen helpen etc. Het zijn altijd onderwerpen die zo worden neergezet dat iedereen op zou kijken als je er wél tegen zou zijn. Er is volgens mij niemand die oprecht zegt: ‘ik ben voor racisme, heb lak aan het klimaat, wil graag een verpest milieu en geef niks om de armen’.

Maar we weten ook dat iedere discussie meerdere kanten heeft, hoe kan het dan dat links deze uitzonderlijke ‘pareltjes’ van thema’s er steeds uit weet te vissen? Omdat het zo wordt verpakt. De echte onderwerpen zijn niet zo zwart-wit te bekijken en Max Verstappen heeft dat kennelijk heel goed door!