Moord, Wallstreet en 9/11 – Bizarre connecties in en rondom Epstein-Deutsche Bank zaak

Dat er iets niet in de haak is rondom de dood van Jeffrey Epstein, moge duidelijk zijn. Er zijn zeer waarschijnlijk veel invloedrijke mensen bij betrokken, die liever niet willen worden ontmaskerd als pedofiel, mensenhandelaar of überhaupt als medeplichtige in de smerige zaakjes van Epstein. Maar nu neemt het wel een héle rare wending!

Rechter Salas

Afgelopen zondag is de zoon van Amerikaanse rechter Esther Salas vermoord (en haar man in kritieke toestand), door iemand die zich voordeed als een pakketbezorger van FedEx.

Salas kreeg de zaak Epstein-Deutsche Bank, die gaat over de schikking van 150 miljoen dollar die DB is overeengekomen, toen duidelijk werd dat DB de verdachte transacties van en naar Epstein helemaal niet goed controleerde. DB-investeerders zijn daarom naar de rechter gestapt en Salas zou hier net aan gaan beginnen.

FedEx-moordenaar

Nu blijkt dat de verdachte, de vermoedelijke FedEx-moordenaar, dood is aangetroffen in z’n eigen woning. En het zou gaan om zelfmoord. Het blijkt te gaan om een anti-feministische advocaat uit New York genaamd Roy Den Hollander. Die zou een hekel hebben aan rechter Salas, zo staat hier in zijn zelf gepubliceerde memoir. Ook zou hij in 2019 terminaal ziek zijn geworden.

Kroll Associates

Den Hollander heeft voor advocatenkantoor Kroll Associates voor diverse belangrijke organisaties in Amerika en Rusland gewerkt. En hieruit blijkt dat Kroll Associates niet zomaar een advocatenkantoortje is. Het is namelijk ontstaan als een privé-detectivebureau voor Wall Street, voor een soort corporate espionage. Rond dezelfde tijd dat Epstein ook op Wall Street werkte.

Ergens heeft dit kantoor zich weten om te toveren tot adviesbureau voor crisis management. Zo deden zij de onderhandelingen in Brazilië om gekidnapt personeel van een grote organisatie weer veilig terug te krijgen. Dan hebben we het dus waarschijnlijk over onderhandelen met paramilitaire groeperingen of drugsbendes en dergelijke.

“Most work still comes from corporations. But more governments are turning to private firms for some tasks like monitoring court-ordered efforts to clean up corrupt industries, like Kroll’s work to keep the Gambino crime family out of the trucking business in New York City’s garment industry, and the attempt to break the mob’s hold on Long Island’s carting industry by Kroll’s Michael Cherkasky, a former senior aide to the Manhattan District Attorney, Robert M. Morgenthau.”

Dit is toch geen normaal bedrijf:

“Two South African intelligence agents held by the Swiss police for bugging an office in Geneva in 1991 were sometime-employees of Kroll, but Mr. Kroll said they were not on Kroll business when they were arrested.”

Lees ook dit over een inval bij een Kroll-pand door de Braziliaanse politie.

Kroll Associates en World Trade Center

Hierna hebben ze zichzelf wederom ‘opnieuw uitgevonden’ en zijn ze de complete beveiliging, van A tot Z, voor bedrijven en organisaties gaan doen. En dáár wordt het stuitend, want Kroll Associates is na de bomaanslag van 1993 en tot aan 11 september 2001, verantwoordelijk geweest voor de beveiliging van bepaalde firma’s die in alle drie de getroffen gebouwen van het World Trade Center zaten.

Allereerst Marsh & McLennan, die in noordelijke toren zaten op de 95ste en 96ste verdieping (precies waar het vliegtuig insloeg). Ook was Kroll Associates verantwoordelijk voor het Office of Emergency Management, dat op de 23ste etage van WTC-gebouw 7 zat.

Kroll Associates is opgekocht door verzekeringsconglomeraat AIG, waar Maurice Greenberg de eigenaar van is, die weer de vader is van de toenmalige ceo van Marsh & McLennan Jeffry Greenberg. Verzekeringsfirma Ace Limited, waar Maurices’ andere zoon Evan de ceo van was, zat in de andere toren gevestigd die werd getroffen op 11 september.

Nog een keer: Kroll Associates had dus toegang tot alle drie de gebouwen. Een andere Kroll topman, Brian Michael Jenkins, werkte als terrorisme-expert en adviseur voor meerdere onderdelen van de Amerikaanse overheid (dus toegang tot het Pentagon):

“He also served as a member of the White House Commission on Aviation Safety and Security, 1996–97 and as an advisor to the National Commission on Terrorism, 2000. He has served as an advisor to the U.S. Department of State, the Department of Defense, the Department of Energy, the Nuclear Regulatory Commission, and other government agencies.”

Er lijkt sprake te zijn geweest van een enorme geldverduisteringszaak in de aanloop naar 9/11. Waar banken en bedrijven op Wall Street, het Amerikaanse ministerie van Defensie (Rumsfeld die een dag voor 9/11 aangeeft dat hij 2,3 triljoen dollar kwijt is), Kroll en de daaraan gekoppelde verzekerings- en investeringsmaatschappijen een rol in hebben gespeeld.

Deutsche Bank schikte al voor 150 miljoen dollar om zich maar verder niet te hoeven verantwoorden voor de miljoenen aan verdachte transacties die het voor Epstein en voor anderen faciliteerde. Daarom worden ze nu door investeerders aangeklaagd, die het niet vertrouwen. En Deutsche Bank heeft natuurlijk de paper trail, die weten precies wanneer welk bedrag waarheen is gestuurd, door of naar Epstein en zijn klanten.

Epsteins’ partner in crime Ghislaine Maxwell (die nu ook vastzit), is de dochter van Robert Maxwell. Die man heeft ook flink gefraudeerd met z’n media-imperium in Groot-Brittannië en is uiteindelijk vermoord. Robert was een beetje een Britse Berlusconi en ook hij heeft Kroll Associates meerdere malen ingeschakeld of in willen schakelen.

Zoals je ziet is het plaatje nog niet helemaal duidelijk, maar er is véél meer aan de hand dan alleen de moord op een zoon van een rechter, door een antifeministische en terminaalzieke advocaat. Dit zijn namelijk wel heel veel toevallige connecties.