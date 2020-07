NYT schrijft ‘Zwart’ voortaan met hoofdletter: ‘Het weerspiegelt ons doel om respectvol te zijn voor alle mensen’

Na grondig onderzoek is de New York Times van mening dat ze voortaan het bijvoeglijk naamwoord ‘zwart’ met een hoofdletter gaan schrijven. Dus voortaan zal het ‘Zwarte man’ zijn, een ‘witte man’ blijft nog zonder hoofdletter. Reden? Omdat er onder witte mensen geen gedeelde cultuur en geschiedenis is. Eigenlijk best bizar dat NYT alle zwarte mensen op één hoop gooit als één homogene groep.

De NOS heeft haar ‘divibokaal’ en de NYT probeert etnische minderheden allemaal in hetzelfde hokje te douwen door ze als één homogene groep te beschouwen. Wat een progressief medium!

Er is schijnbaar al een lange tijd een discussie gaande binnen de redacties van de NYT. Ze zijn namelijk van mening dat etnische minderheidsgroepen in de VS met een hoofdletter moeten beginnen. Dit omdat er schijnbaar vraag naar is. Blanke Amerikanen zeuren hier niet om, en daarom blijft ‘white’ nog even zonder hoofdletter.

De enige blanken in Amerika die hierom wel zeuren zijn ‘witte suprematisten’ maar er is geen wereldwijde beweging te zien die om dit soort ‘erkenning’ vraagt.

De NYT geeft zelf aan dat de keuze voor het schrijven van ‘Zwart’ met een hoofdletter komt omdat zwarte mensen een gedeelde geschiedenis en identiteit hebben.

Dit is nogal een grove bewering. Alsof alle zwarte/donkere mensen hetzelfde zijn. Dit zijn nu niet bepaald dingen die je in Afrika moet gaan roepen. Daar is haat en nijd tussen tal van volkeren nog steeds de orde van de dag.

„Het weerspiegelt ons doel om respectvol te zijn voor alle mensen en gemeenschappen.”