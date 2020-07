Oikofoob Halsema: ‘Naamswijziging Coentunnel bespreken met Amsterdammers’

Gisteren, tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, maakte burgemeester Halsema bekend dat ze een eventuele naamswijziging van de Coentunnel wil bespreken met ‘het volk’. De immer elitaire Halsema wil nu wel ineens naar het volk luisteren. Zowel haar partij als Denk hebben gisteren een motie ingediend om de naam van de Coentunnel te veranderen, maar Halsema ziet het niet zitten om het op deze manier te doen. Ze wil eerst het gesprek aangaan.

Het moet gezegd worden: het is een redelijk goed initiatief om niet vanuit de politiek te beslissen om zo maar beelden of namen van straten/tunnels te veranderen. Ze wil dit eerst voorleggen aan Amsterdammers zelf. Ik denk dat dit voor bepaalde gevoelige kwesties de beste oplossing is. Als het van bovenaf wordt doorgedrukt krijg je alleen maar nog meer ‘volkse rancune’.

Over de motie van GroenLinks Amsterdam en Denk Amsterdam zei ze het volgende:

‘We verschillen niet van mening over het historische oordeel over Coen, maar op dit moment ben ik er niet voor. We gaan stadsgesprekken voeren over discriminatie en racisme en willen de bevolking zelf de gelegenheid geven om een keuze te maken’

Waar Halsema normaliter niet zo snel naar anderen luistert en gewoon haar gang gaat, besluit ze nu wel ineens om naar de Amsterdammers zelf te luisteren.