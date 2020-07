Onderzoek: ex-coronapatiënten niet lang genoeg immuun, kunnen tweede keer ziek worden

Mensen die het coronavirus hebben gehad, lijken niet lang genoeg immuun te blijven en kunnen na verloop van tijd toch een tweede keer ziek worden. Na enkele maanden gaat de hoeveelheid antistoffen al omlaag. Dat blijkt uit een Brits onderzoek naar de antistoffen tegen corona.

Het onderzoek moet nog worden getoetst door collega-onderzoekers, maar is volgens viroloog Marion Koopmans, lid van het Outbreak Management Team, wel betrouwbaar. Het onderzoek toont aan dat 60 procent van de 65 coronapatiënten zo’n drie tot vier weken na de besmetting nog steeds veel antistoffen in hun lichaam hadden zitten. Maar na twee maanden had nog slechts 16 procent veel antistoffen en de rest significant minder, waardoor ze weer opnieuw vatbaar zijn geworden voor het virus.

Naast het feit dat bescherming tegen het virus dus van korte duur lijkt, is er ook nog het probleem van mutatie. Het SARS-CoV-2 virus heeft al meerdere varianten geproduceerd en de kans bestaat dat de bescherming voor de één niet werkt tegen de ander, net als bij de griep. Dat zou de effectiviteit van een mogelijk vaccin ook ernstig kunnen belemmeren, waardoor we zonder adequate bescherming continu in een dreiging zouden kunnen blijven zitten.

Koopmans denkt zelfs dat er mogelijk een jaarlijks coronavaccin zou kunnen komen. Maar ze erkent zelf ook wel dat het eerst zaak is om überhaupt een vaccin in het leven te roepen. Maar het stemt zeker niet gerust, want het klinkt eigenlijk alsof we praktisch overgeleverd zijn aan dit virus…