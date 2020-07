Peiling! 69% Nederlanders wil veto tegen EU-herverdelingsfonds. Geen veto? Dan eist FVD een referendum!

Het EU-herverdelingsfonds waarover de top van de Europese Unie dit weekend vergadert moet maar liefst 750 miljard euro waard zijn. 31 miljard daarvan is afkomstig van Nederland. Dit komt neer op 4.000 euro per huishouden. Het zijn totaal geschifte bedragen. Geen wonder, dan ook, dat uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat maar liefst 69% van de Nederlanders vindt dat Rutte zijn veto moet gebruiken om deze idiotie tegen te houden.

Onder VVD-kiezers vindt zelfs 83% dat. Jawel, VVD’ers blijven om voor mij volstrekt onbekende redenen steevast op D66’er Mark Rutte stemmen, maar ergens zijn ze toch nog wel EU-kritisch. Uit datzelfde onderzoek blijkt 75% van de Nederlandse tegen EU-belastingen is. Onder VVD’ers hebben we het over 78% (die overige 22% zijn dus Ruttiaans).

En dan zijn we er nog niet:

Uit zijn onderzoek blijkt dat de Nederlanders veel kritischer zijn over de EU dan de media, veelal zeer pro-EU, doen voorkomen. De eerste stelling luidde: “Ik ben de afgelopen tijd positiever geworden over de EU”. Van de ondervraagden was 67% het oneens; slechts 21% eens. Meest eurosceptisch is de aanhang van de FVD, PVV en SP. De aanhang van de VVD en CDA staat kritisch tegenover de EU; de VVD-stemmers meer dan die van het CDA. Pro-EU zijn D66 en GroenLinks. Bij de PvdA is het half-half. Zo is er de stelling: “De EU werkt op een democratische manier”. Oneens: 56%. Eens: 33%. Bij de stelling of “meer macht terug moet naar de nationale staten” is 58% het eens en 32% oneens. Zelfs de meerderheid van de VVD-aanhang (54%) wil macht terug van Brussel naar Den Haag.

Dit zijn indrukwekkende cijfers, zeker als je bedenkt dat de politieke én media-elites keihard pro-EU zijn en juist meer, meer, meer Brussel willen. Afijn, het lijstje gaat door. Maar 12% van de Nederlanders wil een “centrale EU-macht.” 73% ziet daar niets in (dat geldt voor 79% van de VVD’ers). Kortom, alleen D66’ers en GroenLinksers willen dat. De rest van de Nederlanders luistert met walging naar dat soort idiote plannen.

Het zou dus appeltje-eitje moeten zijn voor Rutte om zijn rug recht te houden en zijn veto te gebruiken. Helaas heeft het er alle schijn van dat, zoals FVD terecht opmerkt, Rutte tóch zal buigen en Nederland “een onomkeerbare transferunie” in rommelt. “Als [hij] te zwak is voor een ‘Nee,'” eist de partij terecht, “moet hij de beslissing voorleggen aan de Nederlandse bevolking in een referendum. Daartoe is zij mans genoeg. Het gaat niet om het geld van Rutte maar om dat van de burgers. Laat Nederlanders beslissen over hun eigen geld.”

Zo is het. Gebruik het vetorecht, en als MarkieMark dat niet durft moet hij het maar overlaten aan het Nederlandse volk zelf. Dát is wél moedig genoeg om “nee” te zeggen tegen Brussel.