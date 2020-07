Psychopaat Mona Keijzer tegen kermisexploitanten: ‘Als 70% failliet gaat heb je toch minder concurrentie?’

Het is ongelooflijk, maar Mona Keijzer is erin geslaagd om kermisexploitanten zo tegen zich in het harnas te jagen dat de demonstratie die gepland staat voor aanstaande dinsdag is afgezegd. De leiders van de exploitanten vrezen namelijk voor ongeregeldheden uit woede over Keijzers ongelooflijke arrogantie.

Als je wilt weten met wat voor psychopaten we te maken hebben in de Nederlandse politiek hoef je alleen maar even te lezen wat staatssecretaris Mona Keijzer donderdag zei tegen kermisexploitanten. Die exploitanten waren zó boos door die uitspraken dat ze de demonstratie die gepland stond voor dinsdag hebben afgezegd. De Amsterdamse kermiskoning Frans Stuy vat Keijzers uitspraken — en het effect dat die hadden — als volgt samen:

De woede komt doordat de staatssecretaris volgens Stuy weinig begrip toont voor de situatie in de kermisbranche. ‘Mevrouw Keijzer zegt gisteren: als er zeventig procent failliet gaat, dan heb je toch minder concurrentie? Fuck you, mevrouw Keijzer.’

Dit is ongelooflijk. Die exploitanten zeggen tegen haar dat zeventig procent van de kermissen verdwijnt, en zij vertelt ze gewoon dat ze daar blij om moeten zijn, omdat er dan “minder concurrentie” is. Wat een gek. Wat een gedrocht. Wat een psychopaat.

Natuurlijk geeft Keijzer niet toe dat ze deze uitspraken heeft gedaan. Oh nee. Ze is “verbaasd” en laat weten aan AT5: “Op basis van het gesprek wat is gevoerd afgelopen donderdag kan ik de uitlatingen van de heer Stuy niet plaatsen en betreur ze.”

Ik kan ze “niet plaatsen” en “betreur ze”?

Dat is politieke speech voor: Oh shit, betrapt.

Laat er geen misverstand over bestaan: de Mona Keijzers van deze wereld hebben schijt aan gewone Nederlanders. Wij denken dat ze mededogen, empathie of tenminste sympathie voelen als we ze vertellen dat onze bedrijven failliet dreigen te gaan door hun draconische coronamaatregelen. Niets is minder waar. Het interesseert ze geen biet. Sterker nog, je krijgt de indruk dat ze dat príma vinden; dat het grote doel is om ervoor te zorgen dat een paar enorme bedrijven alle markten domineren. Dus dat het MKB verdwijnt en alleen het grote bedrijfsleven overblijft.

Maar ja, als je dat opschrijft — zoals ik hier doe — ben je ongetwijfeld meteen “gevaarlijk” bezig. Dat dit kabinet ervoor zorgt dat hele sectoren de vernieling in worden geholpen is niet gevaarlijk; nee, dat geldt alleen voor het hebben van een mening die de elite niet aanstaat.