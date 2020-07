Publiek wijst opportunistische Henkjesfusie PvdT af, maar waanzinnige Krol ziet “25 zetels” in het verschiet!

De afgelopen dagen was er veel aandacht voor de afsplitsende Henken: Krol en Otten. Ze gaan samen in de Partij voor de Toekomst, en ze dromen van tien zetels bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. In een nieuwe peiling laat Nederland massaal weten daar geen brood in te zien, maar Krol denkt desalniettemin toch dat hij kans maakt op 25 Kamerzetels.

Kan jij iemand in je omgeving opnoemen die écht enthousiast is geworden van het feit dat de 50PLUS-zetelrover Henk Krol en de FVD-zetelrover Henk Otten elkaar snikkend in de armen zijn gevallen? Eén iemand maar? Nee, natuurlijk. Het is een opportunistisch collectief, dat alleen uit de angst hun baantje in de politiek te verliezen een ideologie-arme fusie heeft bekokstoofd.

En Nederland ziet dat massaal ook zo. Maar liefst 73% van de ondervraagden was het oneens met de ‘Stelling van de dag’ die De Telegraaf gisteren poneerde: “Partij voor de Toekomst is een slimme zet.” “Gaat deze hoge ogen gooien?”, vroeg de krant van wakker Nederland: “Roept u maar!”

En dat gebeurde. Maar liefst vijfduizend mensen lieten een reactie achter, en die was fel afwijzend jegens de Henk-en-Henkpartij, want driekwart was het oneens. Nog eens 10% haalde er de schouders over op en slechts 17% vond dat het wél een “slimme zet” was van de voormalige 50PLUS’er en de voormalige FVD’er.

De Telegraaf peilt met 17% een potentieel van ruim 25 zetels! pic.twitter.com/uilHCucEja — Henk Krol (@HenkKrol) July 1, 2020

Nogal een tik op de vingers, dus. Maar laat het aan Henk Krol over om het oude adagium dat je “lies, damned lies and statistics” hebt nieuw leven in te blazen. Want waar de rest van de werld een veroordeling van principeloos politiek opportunisme zag, zag Henk “een potentieel van ruim 25 zetels!” Dat meldde hij vanochtend op Twitter.

Waar te beginnen met het ontkrachten van dat statement? Ten eerste werd mensen gevraagd naar of ze een fusie een slimme zet vonden, niet of ze ooit op de partij gingen stemmen. Ik kan ook vinden dat het slim zou zijn als Asscher en Klaver de PvdA en GroenLinks fuseerden, zonder dat ik ooit overwoog mijn stem aan die hypothetische linkse fusieclub te geven. Maar ook zou ik fan kunnen zijn van Henk Krol, en desondanks alles op hem willen stemmen, ondanks dat ik die dekselse Henk Otten er liever niet bij zou hebben.

Kortom: feitvrije Henk mag nog eerst wel een opfriscursusje statistiek gaan volgen alvorens hij zich waagt aan het lijsttrekkerschap van alweer een nieuwe partij. Want aan maar wat bazelende charlatans heeft politiek Den Haag ook zonder officiële PvdT-fractie al absoluut geen gebrek.