Puur wanbeleid! Een miljoen coronatests is op de plank blijven liggen

Nederlandse labs en leveranciers hebben in totaal nog zo’n één miljoen coronatests op voorraad liggen, van de anderhalf miljoen die oorspronkelijk zijn besteld. Het is gunstig dat we er nog zoveel hebben, maar het is een teken van puur wanbeleid dat we ze per 1 juni pas konden gebruiken!

Wat we in februari eigenlijk hadden moeten hebben en wat in maart al echt broodnodig bleek, kregen we pas in juni. De coronatests, waarvan iedereen wist dat het één van de beste manieren is om de verspreiding van het virus mee in kaart te brengen (en af te remmen), zijn gewoon véél te laat ingezet. Van de capaciteit die we begin dit jaar nog hadden is hooguit 50 procent daadwerkelijk ingezet. En alle opmerkingen vanuit laboratoria en leveranciers, die meermaals aan hebben gegeven dat ze véél meer konden testen dan ze deden, werden gewoonweg genegeerd.

Pas toen het ruim te laat was (de piek van de coronagolf was voorbij en de besmettingen waren al wijdverspreid), toén kwam de bestelling van 1,5 miljoen coronatests ineens binnen en konden we eindelijk gaan testen. Het probleem was alleen dat er geen hond meer op afkwam. En zeg nou zelf, het heeft voor de meeste toch ook geen zin? Al helemaal niet als je het op vrijwillige basis laat gebeuren, niet met dit zomerweer.

Maar goed, dit is wel echt een kwalijke zaak. Door het niet testen van mensen, samen met ander beleid (op basis van RIVM-richtlijnen) wat de boel ook alleen maar verergerd heeft, zijn er gewoon onnodig veel mensen overleden. Zorgpersoneel hoefde geen beschermende kleding te dragen en testen hoefde alleen maar bij de echt ernstige gevallen. Nou gefeliciteerd, dan krijg je dus onbeschermd personeel dat ‘ietsje verkouden’ is, maar daardoor wel de hele afdeling besmet! En als dat pand ook nog eens slecht geventileerd blijkt, dan is het helemaal feest.

En dit hadden ze bij het ministerie van Volksgezondheid, het RIVM én het kabinet toen óók zelf al wel kunnen bedenken. Het is zo verschrikkelijk incompetent dat het haast opzet lijkt.