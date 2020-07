Rutte weigert slavernij-excuses: ‘Excuses voor slavernij zorgt voor te veel polarisatie’

Ondanks het voorstel van de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie ziet Mark Rutte niks in het voorstel om excuses aan te bieden voor ons slavernijverleden. Volgens Rutte zorgen excuses alleen maar voor verdergaande polarisatie. En hier heeft hij gelijk in, het zal bevolkingsgroepen alleen maar nog meer ophitsen. Bovendien maak je de weg vrij voor herstelbetalingen – hoe onzinnig dit idee ook is, er zullen mensen claimen geld te zijn misgelopen.

De zelfhatende partijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie riepen de premier op om als land zijnde excuses te maken voor het slavernijverleden. Rutte gaf aan dat hij begrip had voor het voorstel, maar ziet het op dit moment niet zitten om excuses aan te bieden. Rutte vreest verregaande polarisatie in de samenleving. Op dit punt heeft hij gelijk, er hangt al een enorm explosieve sfeer in Nederland.

Het is typisch voor Rutte dat hij geen duidelijk standpunt inneemt in deze kwestie. In feite laat hij deur op een kiertje openstaan voor excuses. Wellicht dat de premier dit expres doet met de gedachte in zijn hoofd dat de verkiezingen eraan komen. Heerst er op dat moment een wat meer ‘rechtse’ tendens dan zal de VVD weer wat hardliners strooien, heerst er een ‘linkse’ tendens dan kunnen we wel eens een linkse VVD in de verkiezingen zien.

We moeten niet vergeten dat Rutte Zwarte Piet een paar weken geleden ook al in de ‘steek liet’.