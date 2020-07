Subsidieslurpers: CDA krijgt subsidie op basis van 40.000 leden MAAR een KWART is overleden of betaalt niet

Bij de verkiezingen voor de nieuwe lijsttrekker — de uitslag daarvan wordt vandaag bekend gemaakt (hint: de naam van de aangewezen ‘winnaar’ begint met een H en eindigt met ugo de Jonge) — mochten of konden maar liefst 10.000 CDA-leden niet stemmen. De reden? Zij betalen geen contributie en/of zijn… overleden.

Het Algemeen Dagblad legt uit dat er ongeveer 29.000 stemgerechtigde leden waren. Dat is weliswaar een redelijk aantal, maar het is wel degelijk “een getal dat fors lager ligt dan het aantal leden dat het CDA begin dit jaar rapporteerde. Het verschil wordt volgens de woordvoerster” van de partij “deels veroorzaakt doordat leden zich uitschreven of inmiddels overleden zijn. Maar er is ook een fiks aantal leden dat niet op tijd betaalde, ondanks oproepen van partijvoorzitter Rutger Ploum om de contributie voor 24 juni over te maken om het stemrecht te behouden.”

Dit is bijzonder interessant omdat het CDA te pas en te onpas opschept een echte volkspartij te zijn met maar liefst 40.000 leden. Dat valt dus nogal mee (of tegen, afhankelijk van je perspectief). Maar dat is niet alles. Neen. Want er is ook een probleem: het CDA krijgt subsidie — je weet wel, van ons belastinggeld — op basis van de gemelde 40.000 leden aan het begin van het jaar / het einde van vorig jaar.

PVV-Kamerlid Martin Bosma is dan ook not amused:

CDA krijgt subsidie op basis van “40.000 leden.” Nu blijkt: een kwart daarvan is overleden of betaalt niet.

(Tot zover de veelbezongen ‘ledenpartijen’.) https://t.co/qo4klfu4nb — Ondervoorzitter des Vaderlands (@Martinbosma_pvv) July 15, 2020