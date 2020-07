Terechte angst voor vluchtelingen op Lampedusa: maar plek voor 90, er zitten er 1100

Laatst kwam er bericht naar buiten over Siciliaanse burgemeesters die bang waren dat ‘Intolerantie en racisme‘ op de loer lagen, omdat zo’n 180 asielzoekers uit quarantainekampen waren ontsnapt. Nu blijkt die angstreactie van de lokale bevolking meer dan terecht, want de opvangcentra puilen uit!

Het opvangcentrum op het (hele kleine) eilandje genaamd Lampedusa, heeft vanwege de coronamaatregelen nog maar capaciteit voor 90 asielzoekers. Er zitten er echter ruim 1.100! Afgelopen nacht bereikten dertien kleine bootjes en een vissersboot het Italiaanse eiland en leverden 314 Tunesiërs af. Dit is toch helemaal van de gekken!

Over Sicilië lees je hetzelfde verhaal. Tunesiërs spoelen en masse aan en de diverse opvangcentra die het grote eiland heeft, zitten allemaal rammetje vol. Mensen die om allerlei redenen nergens anders heen kunnen (of willen) gaan, en daarom bij elkaar op een kluitje blijven zitten. Maar voor de rest van het eiland wordt het pas echt een probleem op het moment dat ze van het terrein afgaan, en al helemaal als ze uit quarantaine ontsnappen. Dat is toch wachten op een uitbraak? Ook al worden ze getest.

De migratiestroom lijkt weer volop op gang te komen en de druk neemt daardoor enorm toe. Vooral bij een land als Italië, dat volgens mij op het gebied van immigratie nog maar nauwelijks verlichtende omstandigheden heeft gekend. En dan gaat het dit keer ook nog eens voornamelijk om asielzoekers die niet eens uit conflictgebied komen, maar alsnog maar moeizaam teruggestuurd (kunnen) worden.