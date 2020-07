Triest! Schoonmaakbedrijf wordt al dagenlang bedreigd door Akwasi-adepten na rel glazenwasser

Het schoonmaakbedrijf Maarschalkerweerd wordt nu al enkele dagen bedreigd door debiele ‘fans’ en sympathisanten van de koene ridder Akwasi. Een glazenwasser had op internet bekend gemaakt dat Akwasi naar een bepaalde woning zou vertrekken. Deze informatie mag natuurlijk niet zo maar worden gedeeld, de desbetreffende werknemer is daarom ook terecht op non-actief gezet. Echter blijft het daar niet bij, de rebellen van de werklozenclub BLM lopen het bedrijf in kwestie nu al dagenlang te bedreigen. Leuk clubje wel…

Na een blunder van een werknemer van het schoonmaakbedrijf, heeft de leiding van het bedrijf terecht gehandeld door de werknemer uit zijn functie te zetten. Voor veel mensen is hiermee de kwestie dan ook opgelost. Helaas zijn er sympathisanten van Akwasi die zelf bepalen hoe men dit dient op te lossen.

“Een van onze medewerkers heeft een grote fout gemaakt. Wij hebben ingegrepen; hem op non-actief gezet en beraden ons op nadere stappen. De handelwijze van de medewerker is uiteraard niet aanvaardbaar. Dat heeft de medewerker inmiddels ook zelf ingezien.”

Het bedrijf heeft het boetekleed aangetrokken. Ze zijn direct naar Akwasi gestapt om excuses aan te bieden.

“De medewerker heeft gisteren meteen een brief met excuses naar de heer Akwasi gestuurd, maar daarmee is de kous helaas niet af. Wij willen alles doen wat in ons vermogen ligt om de kwestie in rustiger vaarwater te brengen en de gemoederen tot bedaren te brengen, maar de publicaties op het internet – buiten ons om – kunnen wij niet meer terugdraaien.”

De druk op het bedrijf is zo gigantisch, dat sommige werknemers eerder naar huis zijn gestuurd vanwege de chaos.

”We zijn aan het nadenken hoe we hiermee moeten omgaan. Misschien moeten we eens met z’n allen om de tafel gaan zitten.”