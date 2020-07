Tweede golf? RIVM: reproductiegetal ‘flink boven de één’, bijna verdubbeling in nieuwe aantal coronabesmettingen

Het coronavirus blijkt weer wild om zich heen te grijpen. Afgelopen week telden de GGD’s maar liefst 987 nieuwe besmettingen, bijna een verdubbeling van de 534 van de week ervoor. Het RIVM laat weten dat er momenteel 96 coronahaarden in kaart zijn gebracht. Het gaat dus hard, heel hard.

Vorige week lieten bijna 90.000 mensen zich testen en bijna één procent ontving een positieve uitslag. Het opvallende is wel dat voornamelijk jongeren positief getest worden. RIVM: “Deze besmettingen vinden voornamelijk in de thuissituatie plaats, maar de laatste weken zien we een toename van gevallen als gevolg van contacten met andere familie, met vrienden, op feestjes, op het werk of in het café.”

De discussie gaat nu over hoe erg dit nou precies is. Want is het een ‘naschok’ van de eerste golf? En in welke mate spelen de versoepelingen hierbij een rol? Het RIVM reageert nietszeggend met: ‘de komende maand is cruciaal’.

We weten in ieder geval dat het reproductiegetal nu op 1,29 ligt, dus 1.000 mensen besmetten gemiddeld 1.290 anderen. Het doel van zo’n beetje ieder coronabeleid is het reproductiegetal onder de 1 te krijgen, dus we zitten weer midden in het risicogebied.

Men lijkt ook de suggestie te willen wekken dat het misschien wel mee gaat vallen omdat besmette jongeren, ten opzichte van ouderen, in veel mindere mate in het ziekenhuis belanden. Maar die jongeren hebben toch bijna allemaal hun familie (inclusief grootouders) al wel een keer weer bezocht? De kans dat het echt een tweede golf wordt, met opnieuw weer ziekenhuis- en ic-opnames, zit er dan toch gewoon dik in, of niet? En dan volgt al snel een tweede lockdown, gáán we weer…