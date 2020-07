Twitter doet aan mono-censuur: ‘Rechts-extremistische accounts geblokkeerd, maar de Antifa (AFA) heeft vrij spel’

Twitter heeft de accounts van meer dan vijftig rechts-extremistische groeperingen en personen geblokkeerd. Onder andere in Groot Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Nederland kunnen bepaalde mensen rekenen op een ban.

NBC News maakte onlangs melding van de groei van wit-nationalistische extremisten. Daarop besloot het medium Twitter om accounts van extremisten te blokkeren. In Nederland zijn onder andere de profielen van Identitair Verzet en Voorpost ‘opgeschort’ en daardoor niet meer te bekijken.

Dat zowel Identitair Verzet alsmede Voorpost extremistische haatclubs zijn is vast niemand ontgaan. Het gekke aan het hele beleid van Twitter is wel dat alle pagina’s van de Anti Fascistische Aktie (AFA) nog gewoon op volle toeren draaien. Ook alle accounts van de (radicaliserende) Black Lives Matter-beweging zijn nog in de lucht. Dat wat Twitter nu doet heet meten met twee maten.

Het is overigens natuurlijk volkomen te begrijpen dat extremisten de mond worden gesnoerd. Dat had misschien zelfs mensenlevens kunnen redden, denkende aan Pim Fortuyn, Theo van Gogh, etc. Anderzijds kunnen zowel de geheime diensten als de politie geradicaliseerde personen nu moeilijker volgen en infiltreren daar ze zich -door de blokkade van Twitter- niet meer kunnen uiten op het openbare wereldwijde web.

Ach ja, om het positief samen te vatten: De politie en veiligheidsdiensten hebben nu wel meer grip op de Antifa en de BLM-beweging aangezien hun accounts (nog) niet zijn geblokkeerd. Hopelijk scheelt dat weer een aantal politiek-getinte moorden, plunderingen, vernielingen en rellen.