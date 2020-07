Uitgeprocedeerde asielzoeker blijkt aanstichter brand Franse kathedraal in Nantes

Wie alleen de NOS-titel leest zou het zomaar kunnen zijn ontgaan: ‘Medewerker verhoord na brand in kathedraal Nantes’. Het blijkt dus om een 39-jarige Rwandese asielzoeker te gaan, wiens verblijfsvergunning niet zou worden verlengd…

Volgens Franse media was de man als vrijwilliger werkzaam voor het bisdom. Op de dag van de brand was hij verantwoordelijk voor het sluiten van de kathedraal. Het Franse RTL schrijft dat de man boos zou zijn geweest over het niet verlengen van zijn verblijfsvergunning.

Het is in ieder geval duidelijk dat het om brandstichting gaat, want het vuur is op drie plekken aangestoken. Ook waren er geen inbraaksporen ontdekt. De getuigenverklaring van de asielzoeker bevatte meerdere tegenstrijdigheden, waardoor hij alleen maar meer de aandacht op zich gevestigd kreeg. Means, motive and opportunity zijn allemaal aanwezig, niet zo gek dus dat iedereen naar de Rwandese asielzoeker kijkt. Toch is de man vooralsnog geen officiële verdachte en wordt alleen gehoord.

Ik denk dat ze dat zo aanpakken omdat het politiek natuurlijk nogal gevoelig ligt, helemaal voor Macron (die er al slecht voor staat). Frankrijk wordt namelijk al enkele jaren geteisterd door vandalisme en brandstichting, voornamelijk bij christelijke kerken en gebouwen. En als hij wordt opgepakt, zou dat ook wel eens effect kunnen hebben op zijn verdere asieltraject, al weet ik niet zo goed hoe dat in Frankrijk gaat.