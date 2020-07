Vakantie in eigen land enorm in trek

Meer dan ooit kiezen Nederlanders ervoor om in eigen land op vakantie te gaan. Of dat ertoe zal leiden dat de toeristische sector in ons land de crisis weet te overwinnen, zal moeten blijken. Er staat namelijk tegenover dat dit jaar minder buitenlandse toeristen ons land zullen bezoeken. Het feit dat Nederlanders wel graag op vakantie willen gaan, maar hun bestemming binnen de eigen landsgrenzen kiezen, maakt in elk geval iets goed. De mogelijkheden voor een vakantie in Nederland zijn wellicht groter dan je had verwacht.

Onzekerheid leidt tot andere keuzes

Sinds 2020 weten we dat vakantie vieren in het buitenland eigenlijk een bijzonder voorrecht is. We pakten in de voorbije jaren vrij gemakkelijk het vliegtuig en brachten vervolgens een aantal dagen of zelfs weken op een verre bestemming voor. Met de mogelijkheid van een lamgelegde samenleving, waarbij ook het luchtverkeer grotendeels zou wegvallen, hield niemand rekening. Het besef dat die mogelijkheid zeer reëel is, heeft veel mensen angstig gemaakt. Men neemt liever het zekere voor het onzekere en denkt nog eens extra na voordat men het vliegtuig instapt. Een bestemming binnen Nederland ligt dan voor de hand. Maar waar ga je dan naartoe?

Dit willen we graag op vakantie

Genieten van de natuur

Een locatie in de buurt van het water

Rust en ruimte, maar wel een stad op geringe afstand

Deze specifieke eigenschappen worden veel genoemd als je aan vakantiegangers vraagt waar ze naar op zoek zijn. Bij Europarcs weten ze dat als geen ander. Vandaar dat dit bedrijf zich heeft gespecialiseerd in het aanleggen van vakantieparken die voldoen aan de bovenstaande eisen. In vrijwel heel Nederland zijn mooie parken te vinden waar het goed toeven is. Zoek je op vakantieparken Brabant, dan vind je zowel een park vlakbij het grootste attractiepark van Nederland als een park in een waterrijk gebied op de plek waar Brabant, Gelderland en Limburg samenkomen. Liever wat zuidelijker? Tik vakantieparken Limburg in en ontdek het glooiende Limburgse landschap met de mooie oude Duitse stad Aken op slechts een half uurtje rijden. Zo kun je zelfs nog een dagje naar het buitenland, terwijl je intussen gewoon in eigen land verblijft.

Nog meer voordelen

Geen gerommel met vreemde valuta

Men spreekt gewoon dezelfde taal

In geval van nood ben je snel thuis

Geen andere wetten en regels dan je gewend bent