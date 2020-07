Verenigde Staten en China steeds agressiever: ‘Genoeg is genoeg’

De Verenigde Staten gaven een signaal af aan China, door een consulaat in Houston, Texas te sluiten vanwaaruit Chinese studenten voor spionage-activiteiten werden aangestuurd. China reageerde met het sluiten van een Amerikaans consulaat in Chengdu en speelt de gebeten hond. Spanningen nemen nog steeds toe!

In een verklaring sprak de Chinese regering van een ‘legitiem en noodzakelijk antwoord’ op het Amerikaanse besluit om het Chinese consulaat in Houston op te doeken. „Wij dringen er opnieuw bij de Verenigde Staten op aan dat de Verenigde Staten dit verkeerde besluit onmiddellijk moet intrekken en de noodzakelijke voorwaarde moet scheppen om de bilaterale verhoudingen weer op het juiste spoor te zetten.”

Leuk en aardig natuurlijk, zo’n diplomatiek antwoord, maar het feit blijft dat China gewoon keihard aan het spioneren is en, volgens de Amerikanen, in Houston écht te ver zijn gegaan. De Amerikanen zullen waarschijnlijk hetzelfde in China doen, maar het is wel opvallend dat de relatie tussen de twee landen (al enige tijd) zo openlijk afgebroken wordt.

China doet daar zelf overigens net zo hard aan mee, door iedere vorm van kritiek vanuit een land als ‘door de VS aangewakkerde anti-China propaganda’ te beschouwen, en het desbetreffende land een pop van het Amerikaanse regime te noemen.