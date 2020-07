Vervelende arbeidsmigranten mogen blijven ondanks klachten van overlast, gemeente: ‘bezwaar is ongegrond’

Volgens de omwonenden van de Kruizemuntstraat in Apeldoorn, zitten er veel arbeidsmigranten die voor overlast zorgen. Ondanks de vele klachten en bezwaar te hebben aangetekend bij de gemeente, verklaart deze het bezwaar ongegrond wegens ‘te weinig klachten’!



De gemeente Apeldoorn verleende een omzettingsvergunning aan de eigenaar van de rijtjeswoning, die op zijn beurt het pand verhuurde aan uitzendbureau TWG. De buren ervaren erg veel overlast lieten ze begin juni weten tijdens de behandeling van hun bezwaren door een onafhankelijke bezwaarcommissie dat het college van b en w van Apeldoorn adviseert. Dat advies luidde dat Apeldoorn bij het verlenen van de vergunning “aan alle juridische voorwaarden heeft voldaan”.

Ja, leuk, maar die omwonenden zitten nog steeds met de overlast. Ze zeggen de bezwaarprocedure onduidelijk te vinden maar wel diverse keren klachten te hebben ingediend. Dit zouden er echter te weinig zijn, maar het lijkt er dus op dat een flink aantal op miraculeuze wijze niet zijn aangekomen. Dat, of de klagende omwonenden roepen maar wat. Maar dat lijkt me sterk.

“We hebben echt veel klachten ingediend, maar nog niet aan het begin van het jaar. We vonden de procedure daarvoor ook niet helemaal helder. Moet het nu bij de gemeente, bij de eigenaar of bij de politie?”

Los daarvan is het natuurlijk een enorm zwaktebod om de huidige klacht, die dus wel degelijk met kracht wordt verkondigd, maar te negeren omdat er ergens in de procedure te weinig klachten zijn gesignaleerd. We hebben het hier over mensen die je alsnog zo zou kunnen verhuizen, dus zo moeilijk kan het allemaal niet zijn. Het lijkt er meer op dat er een excuus is gevonden om er maar niets mee te hoeven doen.