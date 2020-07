Video! ‘Nederlandse politie neemt instructies aan van antisemieten’

Pro-Israëlactivist Michael Jacobs had afgelopen weekend een aanvaring met de politie op het Museumplein in Amsterdam. De wetsdienders willen het uitgestrekte grasveld in het hart van de hoofdstad graag ‘Judenrein’ maken, stelde hij. Ook speelden agenten onder één hoedje met een anti-Israëlactivist die zich antisemitisch uitlaten. Sterker nog: één agent laat zich duidelijk instrueren, zo stelt hij op basis van een film die hij maakte met zijn bodycam.

Op zondag hebben politieagenten in uniform en in burger tot drie keer toe met arrestatie gedreigd indien ik mij – ook zónder vlag, spandoek of petje – op het Museumplein in de buurt van de Israël-hater bevond.

Het filmpje toont de uitgestrektheid van diens ‘tentoonstelling’ en tevens, dat de politie instructies van de antisemiet zelf aannam.