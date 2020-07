Viroloog dreigt met draconische maatregel om corona-opleving te stoppen: cafés weer zo snel mogelijk sluiten

Volgens viroloog Janke Schinkel (Amsterdam UMC) is het de hoogste tijd dat Nederland de cafés voorlopig weer de deuren laat sluiten. De dranketablissementen zijn de drijvende kracht achter de huidige opleving van het virus, zegt de medische expert. Dus moeten ze worden dichtgegooid.

Is het einde van de coronaversoepelingen van de afgelopen maanden in zicht? En moet de horeca weer vrezen om massaal bankroet te gaan? Beide vragen worden zeer spoedig met een volmondig ‘JA!’ beantwoord als het aan Janke Schinkel ligt. De cafés zijn namelijk een brandhaard van nieuwe corona-besmettingen, zo werd deze week onder anderen in Hillegom bewezen. Zaak dus om die versoepelingen terug te draaien. Want, zo zegt Schinkel: “Je gaat niet naar een cafe om anderhalve meter afstand te houden.”

Iets uitgebreider:

“De viroloog begrijpt dat het een impopulaire maatregel is om cafés aan banden te leggen. “Het is zomer, en we hebben ons lang ingehouden. We willen de deur uit en naar feestjes. Ik begrijp dat.” Toch sluit ze niet uit dat het op korte termijn al nodig is om cafés te sluiten. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag, maar Schinkel denkt dat wat hulp van buitenaf geen kwaad kan. Gelegenheden waar de kans op besmetting toeneemt, zouden volgens haar beperkt moeten worden.”

Wie dit weekend dus een bezoek aan de horeca gepland heeft: geniet er maar extra van. Want wie weet is het voorlopig alweer de laatste keer. Proost dan maar, hè?