VN keert zich tegen Verenigde Staten en schaart zich achter Iran: ‘Amerikaanse liquidatie van generaal Soleimani was illegaal”

De Verenigde Staten hoeft geen bijval meer te verwachten van de Verenigde Naties. De drone-aanval waarmee de Iraanse generaal Soleimani werd geliquideerd, blijkt illegaal. Op zich geen wonderbaarlijke conclusie, alleen eist Iran de uitlevering van de Amerikaanse president wegens oorlogsmisdaden, dus kiest de VN impliciet kant voor Iran.

De VS heeft volgens het VN-rapport de regels rondom oorlogsvoering verbroken door zomaar een Iraanse generaal vanuit de lucht op te blazen met een onbemande drone. Goh!

Dat blijkt een mooie kans voor de VN om relevant te blijven, dachten ze bij die organisatie. Want wat is het idee? Het rapport, waar dus al in geconcludeerd wordt dat het illegaal is wat hier is gebeurd, aangrijpen om de regels voor drones verder aan te scherpen. Zodat ze in het vervolg alsnog kunnen worden overtreden, maar dan staat er tenminste wel in dat het écht helemáál niet mag. In plaats van de reguliere ‘dat is verboden’.

Maar het kon wel eens voor politieke spanningen gaan zorgen. De rest van de VN-lidstaten zullen kijken naar de mogelijke consequenties van het rapport. Als ze er niks mee doen zijn ze in de ogen van de rest van de wereld zo hypocriet als de neten. Maar doen ze er wél wat mee, dan duwen ze de Amerikanen van zich weg. En die blijven natuurlijk ook niet stilzitten.