Wilders over NPO-Typhoon-crinch: ‘Ga dan lekker in een ander land de lucht inademen als het je hier niet bevalt’

Geert Wilders vond de eerste aflevering van een nieuw Zomergasten-seizoen niet om aan te kijken. Vol verbijstering zat hij te kijken hoe een rapper poogde de Nederlandse samenleving inherent racistisch te verklaren. Met een onzinnige verhaal over de racistische ‘lucht’ in Nederland vertelde Typhoon in feite dat alle Nederlanders racistisch zijn. Voor Wilders zijn dit soort mensen onbegrijpelijk. Als je zoveel te zeuren hebt over dit land, waarom woon je er dan nog?

Inmiddels heeft Wilders weer zijn twitteraccount terug, en zoals we van Wilders gewend zijn laat hij vaak genoeg een tirade horen via het medium. Ditmaal moeten zowel Rutte, die sowieso volgens Wilders gaat buigen voor de EU, en Typhoon het ontgelden.

Ga dan lekker in een ander land de lucht inademen als het je hier niet bevalt en laat ons met rust met je ziekelijke gezeur. #Zomergasten #typhoon https://t.co/m8qPwHoQpM — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 20, 2020

Voor linkse sneuneuzen was dit de uitgelezen kans om te schreeuwen: ‘Zie je wel, Wilders wil mensen met een kleurtje het land uit’.

Maar wat Wilders in feite probeert te zeggen is dat het onbegrijpelijk is dat sommige (linkse) mensen oneindig blijven jammeren over de kwaadheid van Nederland – of het Westen in het algemeen. Maar ondertussen wel profiteren van alle welvaart, gemakken en vrijheden die we hier hebben. Dit is dan ook meteen de gedachteparadox van deze mensen.

Ondertussen weet Wilders het al zeker, als Rutte dat kruisje gaat zetten onder het coronafonds plan, dan zet hij daarmee Nederland in de uitverkoop.

De draai wordt al ingezet om toch te tekenen bij het kruisje. De rest is allemaal toneel. Als #Rutte instemt met honderden miljarden aan giften/subsidies aan Zuid Europese landen dan heeft hij opnieuw gefaald en de Nederlandse belastingbetaler bedrogen.#Nexit #Wilders https://t.co/heMtGvf6r6 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 20, 2020